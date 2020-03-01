Синоптики прогнозируют 31 марта в ЛНР до 14 градусов тепла

Температура воздуха в ЛНР 31 марта будет колебаться от 1 градуса выше нуля ночью до 14 градусов тепла днем, существенных осадков не ожидается. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21.00 30 марта до 21.00 31 марта на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без существенных осадков, ночью и утром местами слабый туман, ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 1-6, днем 9-14 градусов тепла", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 2-4 градуса выше нуля, днем – 9-11 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 1-3 градуса ночью и 9-11 градусов выше нуля днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 3-5 градусов тепла ночью до 10-12 градусов выше нуля днем.

Согласно климатическим данным, полученным за 179 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 31 марта метеорологи отмечали в 1980 году – минус 8,7 градуса. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 1947 году и составляла плюс 21,8 градуса.

Время восхода солнца в столице ЛНР 31 марта – 05.34, время захода – 19.24. Продолжительность светового дня составит 13 часов 50 минут.

По предварительному прогнозу, 1-2 апреля будет сухая погода, обусловленная влиянием поля повышенного давления. 2 апреля ожидается вторжение арктического воздуха и понижение ночной температуры воздуха до 3-8 градусов мороза; в дневные часы температурный фон существенно не изменится.

30 марта — Луганск