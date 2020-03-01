МГБ ЛНР пять лет дезинформировало СБУ через "завербованного" Киевом жителя Республики

Сотрудники Министерства государственной безопасности (МГБ) ЛНР на протяжении пяти лет дезинформировали СБУ, передавая через своего агента, якобы работавшего на украинскую спецслужбу, фейковые материалы. Об этом сообщили в пресс-службе МГБ ЛНР.

В ведомстве рассказали, что в 2014 году в Министерство госбезопасности обратился житель Антрацита Михаил Крупчинский. Он сообщил о факте его вербовки спецслужбами Украины, которая сопровождалась угрозами применения физической силы, когда он выехал на подконтрольную Киеву территорию для оформления пенсионных выплат.

В СБУ Крупчинскому был присвоен псевдоним "Дед" и поставлена задача по сбору сведений социально-экономического и военного характера. Также украинские спецслужбы были заинтересованы в предоставлении информации о сотрудниках Министерства государственной безопасности и военнослужащих Народной милиции ЛНР.

В ходе встреч с сотрудниками СБУ Крупчинскому были поставлены задачи добыть военные билеты и фотографии военнослужащих и иную служебную информацию, установить места дислокации подразделений и воинских частей. Также он должен был проводить в Республике агитационные мероприятия с целью дестабилизации внутренней социально-экономической и политической ситуации.

"МГБ было принято решение о проведении оперативной игры с целью выявления агентурной сети противника, его устремлений и недопущения диверсионно-разведывательной деятельности на территории Луганской Народной Республики. В дальнейшем общение Михаила Крупчинского с украинской спецслужбой проходило под контролем Министерства государственной безопасности", - сообщили правоохранители.

За информацию, которая не представляла никакой ценности, сотрудники СБУ регулярно выделяли своему так называемому "агенту" денежные средства. Кроме того, Крупчинскому на территории Украины было оформлено пенсионное обеспечение. С данной целью он был временно прописан по месту жительства сотрудника спецслужбы.

"На протяжении пяти лет СБУ систематически доводились различного рода дезинформационные сведения. Через Крупчинского противнику передан значительный пласт интересующей их служебной документации и иных фейковых материалов. Решение о прекращении оперативной игры с противником МГБ ЛНР было принято после получения Крупчинским задания на проведение масштабного диверсионно-террористического акта на одном из объектов социального значения, - рассказали в ведомстве. - В 2018 году Михаилу ставилась задача по подрыву электроподстанции в Лутугинском районе. Тогда сотрудникам СБУ была доведена информация о том, что взрывное устройство не сработало по причине неправильной его установки".

В результате проведения спецоперации сотрудникам Министерства госбезопасности удалось предотвратить серию диверсионно-террористических актов, планировавшихся СБУ, и установить лиц, причастных к проведению разведдеятельности на территории Республики. В частности, были установлены сотрудники Бахмутского межрайонного отделения СБУ в так называемых Донецкой и Луганской областях, один из которых - майор по имени Александр, в материалах оперативной игры проходивший под псевдонимом "Сынок" и проживавший по адресам: Артемовск, улица 60 лет образования СССР, 33/34; Артемовск, улица Декабристов, 33/10.

"В отношении указанных лиц начато уголовное преследование. Также МГБ ЛНР располагает информацией, что указанные сотрудники СБУ в обход действующего на Украине законодательства до сих пор получают вместо Михаила Крупчинского его пенсионное пособие", - сообщили в МГБ.

В ведомстве напомнили, что сотрудничество с иностранными спецслужбами запрещено законодательством Республики и наказывается лишением свободы на срок до 20 лет с конфискацией имущества.

В Министерстве отметили, что, согласно примечанию статьи 335 Уголовного кодекса (УК) ЛНР "Государственная измена" и статьи 336 УК ЛНР "Шпионаж", своевременное сообщение о привлечении к сотрудничеству со стороны иностранных спецслужб является основанием для освобождения от уголовной ответственности.

В случаях противоправных действий со стороны вооруженных сил, добровольческих карательных батальонов, органов внутренних дел или спецслужб Украины МГБ ЛНР просит обращаться по телефонам: +38 (0642) 34-51-64, +38 (099) 562-89-02, +38 (072) 163-28-00 либо на электронный почтовый адрес: mgb.lnr@yandex.ru.

30 марта — Луганск