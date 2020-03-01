В Луганске перенесли окончание учебного года с 25 мая на 1 июля из-за COVID-19. Сдвинется и сдача Единого государственного экзамена (ЕГЭ)



Об этом сообщил руководитель Минобразования Республики Сергей Цемкало.

Согласно приказу Министерства образования учебный год должен был быть завершен до 25 мая, — пишет ЛИЦ.

Цемкало констатировал, что переход учебных заведений на дистанционное обучение, а также другие ограничения, связанные с COVID-19, вынудили Министерство пересмотреть график учебного года.

«До 1 июля мы отодвигаем завершение учебного года, но это с учетом и государственной итоговой аттестации, — заявил Цемкало. — Для этого в наших образовательных учреждениях уже начата работа по оптимизации учебных планов и подготовке к успешному завершению учебного года».

«Мы уже знаем, что в России сдвинулась сдача Единого государственного экзамена (ЕГЭ) — она перенесена на более поздний срок, также сдвинута и предварительная сдача (ЕГЭ), которая должна была проходить уже в апреле. Наши ребята также в этих же рамках будут проходить сдачу единого государственного экзамена», — отметил министр. Удобный город - Сегодня, 20:39 50 Министерство образования и науки ЛНР в связи с мероприятиями по недопущению распространения на территории Республики коронавируса нового типа перенесло окончание учебного года с 25 мая на 1 июля.Об этом сообщил руководитель Минобразования Республики Сергей Цемкало.Согласно приказу Министерства образования учебный год должен был быть завершен до 25 мая, — пишет ЛИЦ.Цемкало констатировал, что переход учебных заведений на дистанционное обучение, а также другие ограничения, связанные с COVID-19, вынудили Министерство пересмотреть график учебного года.«До 1 июля мы отодвигаем завершение учебного года, но это с учетом и государственной итоговой аттестации, — заявил Цемкало. — Для этого в наших образовательных учреждениях уже начата работа по оптимизации учебных планов и подготовке к успешному завершению учебного года».«Мы уже знаем, что в России сдвинулась сдача Единого государственного экзамена (ЕГЭ) — она перенесена на более поздний срок, также сдвинута и предварительная сдача (ЕГЭ), которая должна была проходить уже в апреле. Наши ребята также в этих же рамках будут проходить сдачу единого государственного экзамена», — отметил министр. Удобный город - Сегодня, 20:39 50

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