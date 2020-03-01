Где лечат от коронавируса в Луганске, рассказал главный санитарный врач



Об этом ЛИЦ сообщил главный врач Луганской республиканской санитарно-эпидемической станции (СЭС), главный государственный санитарный врач ЛНР Дмитрий Докашенко.

«У нас подтвердился товарищ с заражением. Сейчас он находится на излечении в четвертой городской больнице», — сказал Докашенко.

«По гражданину, госпитализированному, проводятся дополнительные тесты. В целом у нас в Республике исполняются все поручения и указы главы ЛНР, а также все решения чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии (ЧСПК) при Правительстве ЛНР», — заверил главврач Республиканской СЭС.

Напомним, Луганская городская многопрофильная больница №4 входит в перечень лечебных учреждений, подготовленных Министерством здравоохранения ЛНР для госпитализации пациентов с симптомами заражения COVID-19.

Красота и здоровье - Сегодня, 20:32 103 Первый заболевший COVID-19 в ЛНР проходит лечение в Луганской городской многопрофильной больнице № 4.Об этом ЛИЦ сообщил главный врач Луганской республиканской санитарно-эпидемической станции (СЭС), главный государственный санитарный врач ЛНР Дмитрий Докашенко.«У нас подтвердился товарищ с заражением. Сейчас он находится на излечении в четвертой городской больнице», — сказал Докашенко.«По гражданину, госпитализированному, проводятся дополнительные тесты. В целом у нас в Республике исполняются все поручения и указы главы ЛНР, а также все решения чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии (ЧСПК) при Правительстве ЛНР», — заверил главврач Республиканской СЭС.Напомним, Луганская городская многопрофильная больница №4 входит в перечень лечебных учреждений, подготовленных Министерством здравоохранения ЛНР для госпитализации пациентов с симптомами заражения COVID-19.Красота и здоровье - Сегодня, 20:32 103

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