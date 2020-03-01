В Луганске отменили льготный проезд и перенесли последний звонок
В Луганске отменили льготы на проезд в общественном транспорте сроком до 16 апреля. Об этом пишет ЛИЦ.
Льготы отменены для всех категорий граждан, в том числе для учащихся 1-11 классов и пенсионеров.
Сейчас все образовательные учреждения ЛНР перешли на дистанционную форму обучения. В связи с этим окончание учебного года перенесено с 25 мая на 1 июля. Об этом ЛИЦ сообщил руководитель Минобразования Сергей Цемкало.
«До 1 июля мы отодвигаем завершение учебного года, но это с учетом и государственной итоговой аттестации», — заявил министр образования Сергей Цемкало. Удобный город - Сегодня, 20:21 154
Льготы отменены для всех категорий граждан, в том числе для учащихся 1-11 классов и пенсионеров.
Сейчас все образовательные учреждения ЛНР перешли на дистанционную форму обучения. В связи с этим окончание учебного года перенесено с 25 мая на 1 июля. Об этом ЛИЦ сообщил руководитель Минобразования Сергей Цемкало.
«До 1 июля мы отодвигаем завершение учебного года, но это с учетом и государственной итоговой аттестации», — заявил министр образования Сергей Цемкало. Удобный город - Сегодня, 20:21 154
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