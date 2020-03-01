Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

В Луганске отменили льготный проезд и перенесли последний звонок

verter Сегодня, 21:0044Новости
В Луганске отменили льготный проезд и перенесли последний звонок
В Луганске отменили льготы на проезд в общественном транспорте сроком до 16 апреля. Об этом пишет ЛИЦ.

Льготы отменены для всех категорий граждан, в том числе для учащихся 1-11 классов и пенсионеров.

Сейчас все образовательные учреждения ЛНР перешли на дистанционную форму обучения. В связи с этим окончание учебного года перенесено с 25 мая на 1 июля. Об этом ЛИЦ сообщил руководитель Минобразования Сергей Цемкало.

«До 1 июля мы отодвигаем завершение учебного года, но это с учетом и государственной итоговой аттестации», — заявил министр образования Сергей Цемкало. Удобный город - Сегодня, 20:21 154

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: