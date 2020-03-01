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Президент РФ присвоил звание Героя России освобождавшему Донбасс генералу Шаймуратову

Sergey Сегодня, 21:1519Новости
Президент РФ присвоил звание Героя России освобождавшему Донбасс генералу Шаймуратову
Президент Российской Федерации Владимир Путин присвоил звание Героя России посмертно легендарному командиру 112-й Башкирской кавалерийской дивизии времен Великой Отечественной войны генерал-майору Минигали Шаймуратову.
Звание Героя Российской Федерации присвоено Шаймуратову "за мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов". Соответствующий указ президента сегодня опубликован на официальном портале правовой информации.
Напомним, ранее председатель общественного движения (ОД) "Луганский экономический союз" ("ЛЭС") Зинаида Наден сообщала, что общественные организации ЛНР присоединятся к инициированному общественностью Башкирии сбору подписей за присвоение Шаймуратову, погибшему в боях за осовобождение Луганщины в 1943 году, звания Героя России.
Минигали Мингазович Шаймуратов (1899-1943) родился в деревне Биштяки Уфимского уезда (ныне село Шаймуратово Кармаскалинского района Башкирии). В 1931-1934 годах был слушателем Военной академии имени Фрунзе. С 1934 года – помощник начальника отделения разведуправления Генерального штаба Красной Армии. В 1934-1940 годах – военный атташе в Турции, советник военного комитета при правительстве Гоминьдана в Китае, военный атташе в Китае.
После начала Великой Отечественной войны был назначен помощником начальника отдела Генерального штаба Красной Армии и командиром части по охране Кремля – 1-го Особого кавалерийского полка, который вскоре был направлен на фронт в состав корпуса генерала Льва Доватора.
В конце декабря 1941 года Шаймуратов прибыл в Уфу и вступил в должность командира 112-й Башкирской кавалерийской дивизии. Под его командованием дивизия одержала ряд побед на Брянском, Воронежском, Юго-Западном фронтах, участвовала в ожесточенных сражениях Сталинградской битвы, освобождении Украины. Погиб в бою 23 февраля 1943 года в ходе рейда по тылам противника под Штеровкой (поселок на окраине города Петровское).
В апреле 2016 года школа № 22 Петровского получила имя легендарного башкирского генерала.
30 марта — Луганск

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