Прекрасный и быстрый конец

Нет, я, конечно же, предполагал, что наступит песец. Но чтобы так быстро… Верховная Рада за 45 минут провела две чрезвычайные сессии, и по итогу могу с уверенностью заявить: осталось уже не долго. Парламентаризм реально все, поскольку депутаты очковали и просто давили на кнопки, жарко дыша в респираторы, маски и даже в противогазы с желтыми, слегка затемненными стеклами. С десяток депутатов пришли в некоем подобии скафандров биологической защиты примерно третьего уровня. Для дезинфекции школьных туалетов.Как и опасались проницательные аналитики, масочку подходящего размера на е… сорри, на табло первого вице-спикера Стефанчука найти не удалось. Поэтому ему натянули на правую ноздрю какую-то белую таблетку с красным клапаном, из которой топорщились волосы радикально рыжего цвета. То ли парламентский лидер не сбрил бороду, то ли не произвел эпиляцию ноздрей. Одно из трех. Тем не менее, собравшиеся начали бодро. Пока Юзик из «95-го Квартала» делал селфи и панорамные снимки зала, Рада с ходу одобрила пять-шесть законов, якобы направленных на борьбу с COVID-19. Ну так было написано в названиях законопроектов. Поскольку голосовали практически все фракции и группы, там явно не было ничего денежного и интересного. Когда стали вводить криминализацию экспорта за границу медицинских товаров, в позу встала фракция Порошенко. Я так понимаю, Петр Алексеевич в подпольных цехах своей компании «Рошен» уже наладил производство масочек, антисептиков и тест-систем из остатков от изготовления торта «Киевский» и просроченных тестов на беременность. Полученные изделия он продает под видом гуманитарной помощи в Италию. Вполне рабочая, кстати, схема. Но голос протеста Порошенко не был услышан. Проголосовали.Самое интересное и запоминающееся – быстрая и качественная кастрация правительства ахметовского дегенерата Шмыгаля. В разгар финансово-экономического кризиса по представлению премьера уволили министра финансов Уманского. Его, собственно говоря, назначили несколько недель назад. Еще даже табличку на двери кабинета сменить не успели. Короче, все. Уволили со свистом. Чуть ли не конституционным большинством. Оказывается, Уманский конфликтовал со Шмыгалем. Когда возникла необходимость провести сокращение бюджетных расходов, Игорь Иванович посоветовал премьеру завалить хлебало и не лезть в работу профессионалов. В принципе, он прав, поскольку Денис Шмыгаль, будучи губернатором Ивано-Франковской области, возглавлял рейтинг самых тупых глав областных администраций. Чтобы не попасть под санкции, он возил в Кабмин просроченное варенье, носки ручной вязки и ящики дешевой водки. Чиновники брали водку, варенье выбрасывали, но продолжали считать Шмыгаля дол… не очень умным человеком.В соответствии с галичанской традицией, Дениска, став премьером, мгновенно проявил свой львовский гонор. Поэтому когда его послал Уманский, он впал в истерику и побежал жаловаться Зеленскому. Не знаю, что там премьер лизал или сосал в порыве благородного негодования, но представление на Уманского внесли. И уволили. И что самое интересное – провалили кандидатуру его преемника. Фамилия уже не имеет значения, поскольку страна осталась без министра финансов в разгар бюджетных сокращений. Ах да, бюджетные сокращения тоже завалили. Теперь строительство национального музея жертв революции достоинства будет профинансировано в полном объеме. 100 миллионов гривен до конца года. Институт национальной памяти тоже получит все до копеечки. Как и многочисленные ультрапатриотические организации, которые присосались к бюджету Министерства культуры. Ни на секунду не прекратится съемка будущих шедевров украинского кинематографа про войну с Россией. На это выделяются миллиарды гривен. Действительно, зачем что-то менять и урезать? Рано или поздно все переболеют, а «креативный класс нации» не только выживет, но еще и значительно усилит свои позиции в изрядно поредевшем социуме.Вот поэтому я и говорю, что конец наступит гораздо раньше. Опять же в разгар эпидемии Рада увольняет министра здравоохранения Илью Емца. Уже сам этот факт достоин номинации на премию Дарвина. Но украинские депутаты решительно идут дальше: они, не дрогнув, без малейшей тени сомнения пробивают очередное дно и проваливают голосование за кандидатуру нового министра здравоохранения. Даже его имени не успел расслышать. Некий Степанов. Возможно, хороший человек. Но это, как и многое другое, в сложившихся условиях не имеет абсолютно никакого значения. Выполнив упражнение «убейся об стенку», депутаты открыли второе чрезвычайное заседание. Приняли закон об обеспечении «непрерывности питания военнослужащих в условиях эпидемии». Что это значит, не знаю. Могу предположить, что некоторое время ВСУ кормили с перерывами. Но по стандартам НАТО: один банан на роту. Потому начались сбои, пропал из свободной продажи хамон, а фейхоа, с...ка, оказались чересчур твердыми. Не сочными. Но собрались люди в масках и быстро все исправили. Повторюсь: ровно 45 минут. За это время в правительстве Шмыгаля исчезло два ключевых министра. Просто интересно, как будет осуществляться руководство медициной без участия Министерства здравоохранения? Скорее всего, в Офисе президента есть план Б: сделать Ульяну Супрун главой медицины на общественных началах. Она согласится. В таком случае можно смело надевать маски и тихонько двигаться в направлении кладбищ.Александр Зубченко