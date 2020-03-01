В Луганске заявили, что вычислили всех, с кем общался первый заболевший коронавирусом. У них взяты анализы, результаты будут в ближайшее время



Об этом в эфире радио «Вести плюс» сообщил главный врач Луганской санитарно-эпидемической станции (СЭС), главный государственный санитарный врач Дмитрий Докашенко.

Докашенко напомнил, что пациент, у которого был подтвержден первый в ЛНР случай заболевания COVID-19, проходит лечение в Луганской городской многопрофильной больнице № 4 в боксированном отделении. Главврач СЭС отметил, что круг лиц, с которыми общался заболевший, выявлен, с этими людьми ведется соответствующая работа.

«Весь круг контактных по результатам эпидрасследования определен, за ними также ведется динамическое наблюдение. У них также отобран материал для исследований. Буквально сейчас все находится в работе, и к концу дня мы получим полную расшифровку», — заверил Докашенко.

Он призвал всех жителей, недавно вернувшихся из-за границы, обратиться в Министерство здравоохранения, чтобы за ними было установлено динамическое наблюдение. Экономика - Сегодня, 22:43 63 Медики отобрали для анализа материалы у всех, кто контактировал с первым в ЛНР заболевшим коронавирусом нового типа, результаты исследований станут известны в ближайшее время.Об этом в эфире радио «Вести плюс» сообщил главный врач Луганской санитарно-эпидемической станции (СЭС), главный государственный санитарный врач Дмитрий Докашенко.Докашенко напомнил, что пациент, у которого был подтвержден первый в ЛНР случай заболевания COVID-19, проходит лечение в Луганской городской многопрофильной больнице № 4 в боксированном отделении. Главврач СЭС отметил, что круг лиц, с которыми общался заболевший, выявлен, с этими людьми ведется соответствующая работа.«Весь круг контактных по результатам эпидрасследования определен, за ними также ведется динамическое наблюдение. У них также отобран материал для исследований. Буквально сейчас все находится в работе, и к концу дня мы получим полную расшифровку», — заверил Докашенко.Он призвал всех жителей, недавно вернувшихся из-за границы, обратиться в Министерство здравоохранения, чтобы за ними было установлено динамическое наблюдение. Экономика - Сегодня, 22:43 63

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