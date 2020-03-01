В Луганске рассказали как работают дошкольные учреждения в связи с коронавирусной инфекцией



Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Цемкало.

«Хотелось бы обратить внимание, что дошкольные образовательные учреждения не прекратили свой образовательный процесс, детей мы принимаем. Все дошкольные образовательные учреждения работают в штатном режиме», — заявил он.

«Если у родителей есть желание оставить детей дома, то они могут этим воспользоваться. Соответствующие рекомендации в этом направлении также даны руководителям территорий и образовательных учреждений», — добавил министр. Удобный город - Сегодня, 22:32 66 В Луганске дошкольные учреждения продолжают работу в обычном режиме.Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Цемкало.«Хотелось бы обратить внимание, что дошкольные образовательные учреждения не прекратили свой образовательный процесс, детей мы принимаем. Все дошкольные образовательные учреждения работают в штатном режиме», — заявил он.«Если у родителей есть желание оставить детей дома, то они могут этим воспользоваться. Соответствующие рекомендации в этом направлении также даны руководителям территорий и образовательных учреждений», — добавил министр. Удобный город - Сегодня, 22:32 66

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