Сивохо прокомментировал свой исход из СНБО
Бывший советник секретаря Совета национальной безопасности Украины на общественных началах Сергей Сивохо в Фейсбуке прокомментировал свой исход из СНБО.
«Можно, конечно, ничего и не писать — всем и так понятно, что клеркам из СНБО больше не интересна тема Донбасса. На теме мира хорошо заходить в кабинеты, а потом продавать страну и прятать голову в песок под давлением активного меньшинства. СНБО из грозного и важного органа превратился в фикцию», — написал он.
Также Сивохо заверил, что они вместе с нардепом Максимом Ткаченко сильно не расстроились из-за потерянных «корочек», но переживают за «утерянный Донбасс».
«Поэтому мы будем продолжать помогать президенту в его стремлении к миру! Я рад, что теперь смогу сосредоточиться на Национальной платформе примирения и единства. Нас уже немало! Продолжаем работу! Мира нам», — резюмировал он. Новости Украины - 30 марта 2020 66
«Можно, конечно, ничего и не писать — всем и так понятно, что клеркам из СНБО больше не интересна тема Донбасса. На теме мира хорошо заходить в кабинеты, а потом продавать страну и прятать голову в песок под давлением активного меньшинства. СНБО из грозного и важного органа превратился в фикцию», — написал он.
Также Сивохо заверил, что они вместе с нардепом Максимом Ткаченко сильно не расстроились из-за потерянных «корочек», но переживают за «утерянный Донбасс».
«Поэтому мы будем продолжать помогать президенту в его стремлении к миру! Я рад, что теперь смогу сосредоточиться на Национальной платформе примирения и единства. Нас уже немало! Продолжаем работу! Мира нам», — резюмировал он. Новости Украины - 30 марта 2020 66
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