В Москве нельзя выгуливать собаку дальше чем 100 метров от своего дома. Так действует режим самоизоляции



Режим самоизоляции для жителей Подмосковья действует с 20:00 воскресенья, 29 марта.

Жители не смогут покидать квартиры и дома за исключением: обращения за медицинской помощью, выгула домашних животных не дальше 100 метров от своего дома, походов в ближайший магазин и аптеку, при этом соблюдая дистанцию 1,5 метра между прохожими людьми. Для ужесточения передвижений будет развёрнута система, благодаря которой можно будет контролировать перемещение граждан и соблюдение ими домашнего режима.

Власти Москвы в ближайшее время введут наказание для нарушителей самоизоляции, сообщила РБК пресс — секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова.

«В ближайшие дни правительство Москвы дополнительно пропишет, как будут пересекаться нарушения. Пока понимания, до какого это числа, нет, пока режим повышенной готовности», — заявила Г.Пенькова. Новости в Мире - Сегодня, 01:05 63 По решению мэра Москвы Сергея Собянина и губернатора Подмосковья Андрея Воробьева для всех жителей Москвы действует режим самоизоляции независимо от возраста.Режим самоизоляции для жителей Подмосковья действует с 20:00 воскресенья, 29 марта.Жители не смогут покидать квартиры и дома за исключением: обращения за медицинской помощью, выгула домашних животных не дальше 100 метров от своего дома, походов в ближайший магазин и аптеку, при этом соблюдая дистанцию 1,5 метра между прохожими людьми. Для ужесточения передвижений будет развёрнута система, благодаря которой можно будет контролировать перемещение граждан и соблюдение ими домашнего режима.Власти Москвы в ближайшее время введут наказание для нарушителей самоизоляции, сообщила РБК пресс — секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова.«В ближайшие дни правительство Москвы дополнительно пропишет, как будут пересекаться нарушения. Пока понимания, до какого это числа, нет, пока режим повышенной готовности», — заявила Г.Пенькова. Новости в Мире - Сегодня, 01:05 63

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