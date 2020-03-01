Новый вид мошенничества? На въезде в Донецкую область людям делали экспресс-тест на коронавирус и фотографировали паспорт



Об этом 30 марта на брифинге в Краматорске сообщил начальник отдела стратегического развития здравоохранения департамента здравоохранения Донецкой ОГА Александр Педенко.



«Сегодня я получил информацию, что на одном из пунктов въезда в Донецкую область из Днепропетровской области людям предлагали сдать быстрый тест — брали каплю крови и затем фотографировали отрицательный тест со страницей паспорта и говорили: вы здоровы, можете ехать», — сказал Педенко.



Он подчеркнул, что проведения теста необходимо специальное оборудование, поэтому провести такой тест на улице невозможно. Новости Региона - Сегодня, 05:30 52 На админгранице Днепропетровской и Донецкой областей людям делали якобы экспресс-тесты на коронавирус.Об этом 30 марта на брифинге в Краматорске сообщил начальник отдела стратегического развития здравоохранения департамента здравоохранения Донецкой ОГА Александр Педенко.«Сегодня я получил информацию, что на одном из пунктов въезда в Донецкую область из Днепропетровской области людям предлагали сдать быстрый тест — брали каплю крови и затем фотографировали отрицательный тест со страницей паспорта и говорили: вы здоровы, можете ехать», — сказал Педенко.Он подчеркнул, что проведения теста необходимо специальное оборудование, поэтому провести такой тест на улице невозможно. Новости Региона - Сегодня, 05:30 52

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