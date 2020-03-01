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В Луганске рухнула остановка общественного транспорта

bot Сегодня, 06:4526Новости
В Луганске рухнула остановка общественного транспорта
Луганске рухнула остановка.
Об этом сообщают жители Луганска в соцсетях.
Луганчане публикуют в местном паблике фото остановки, отмечая, что возможно она упала из-за сильного ветра.
При этом некоторые луганчане сообщают, что в городе не было настолько сильного ветра и, скорее всего, причина обрушения конструкции иная.
Происшествия - Сегодня, 06:16 125

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