В «Луганскводе» обнародовали новые условия работы с абонентами. Личный прием приостановлен
«Лугансквода» рекомендует жителям воздержаться от посещения абонентских отделов в городах и районах в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции нового типа.
Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.
«С целью недопущения возможного распространения коронавирусной инфекции во всех подразделениях ГУП ЛНР «Лугансквода» временно приостановлены личные приемы граждан руководством управлений и департаментов», — говорится в сообщении.
«Всем абонентам — физическим и юридическим лицам — «Лугансквода» рекомендует воздержаться от посещения абонентских отделов городов и районов. В случае крайней необходимости вход в помещения предприятия осуществляется только при наличии маски», — отметили на предприятии.
В пресс-службе добавили, что на период приостановления посещений гражданами подразделений «Луганскводы» организован дистанционный формат работы с обращениями.
Граждане и представители организаций могут направить обращения следующими способами:
— на официальную электронную почту «Луганскводы» [email protected];
— через официальный сайт «Луганскводы»: категория «О нас» — подкатегория «Связаться с нами»;
— почтой ЛНР;
— факсимильной связью;
— через информационно-справочную службу по телефонам: (0642) 50-10-50, 050-341-10-50, 050-342-10-50, 072-112-10-50, 072-113-10-50, 072-350-10-50.
На предприятии призвали жителей «соблюдать меры предосторожности и не подвергать опасности заражения себя и окружающих». Удобный город - Сегодня, 06:00 106
Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.
«С целью недопущения возможного распространения коронавирусной инфекции во всех подразделениях ГУП ЛНР «Лугансквода» временно приостановлены личные приемы граждан руководством управлений и департаментов», — говорится в сообщении.
«Всем абонентам — физическим и юридическим лицам — «Лугансквода» рекомендует воздержаться от посещения абонентских отделов городов и районов. В случае крайней необходимости вход в помещения предприятия осуществляется только при наличии маски», — отметили на предприятии.
В пресс-службе добавили, что на период приостановления посещений гражданами подразделений «Луганскводы» организован дистанционный формат работы с обращениями.
Граждане и представители организаций могут направить обращения следующими способами:
— на официальную электронную почту «Луганскводы» [email protected];
— через официальный сайт «Луганскводы»: категория «О нас» — подкатегория «Связаться с нами»;
— почтой ЛНР;
— факсимильной связью;
— через информационно-справочную службу по телефонам: (0642) 50-10-50, 050-341-10-50, 050-342-10-50, 072-112-10-50, 072-113-10-50, 072-350-10-50.
На предприятии призвали жителей «соблюдать меры предосторожности и не подвергать опасности заражения себя и окружающих». Удобный город - Сегодня, 06:00 106
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