Запрет на проверку места жительства ВПЛ, выплата всех соцпособий и пенсий — в законе о «коронавирусе»



При условии его подписания президентом Украины и официального опубликования ожидается много изменений, в том числе таких, которые непосредственно касаются внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Об этом сообщает чат-бот «Юридический советник для переселенцев».

Так, по информации правозащитников, к ним относятся:

1. На период действия карантина или ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни (COVID-19), и в течение 30 дней со дня его отмены:

запрещается осуществление проверок фактического места жительства/пребывания ВПЛ при назначении (возобновлении) социальных выплат;

комиссии по вопросам назначения (восстановления) соцвыплат ВПЛ принимают решение о назначении (восстановлении) или отказе в назначении (возобновлении) соцвыплат, без акта обследования материально-бытовых условий семьи;

продолжается выплата ВПЛ соцвыплат (пенсий (ежемесячного пожизненного денежного содержания), пожизненных государственных стипендий, всех видов соцпомощи и компенсаций, материального обеспечения, предоставления социальных услуг, субсидий и льгот за счет средств государственного бюджета и фондов общеобязательного государственного социального страхования), назначенных до периода установления карантина или ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни (COVID-19).

2. Срок выплаты государственной соцпомощи малообеспеченным семьям, которым она была назначена ранее, продолжается без представления необходимых документов на период осуществления мероприятий по предотвращению возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19), предусмотренных карантином, установленным Кабинетом министров Украины, с последующим проведением перерасчета размера выплаченной государственной соцпомощи на основании заявления и необходимых документов, поданных по истечении срока действия указанных мероприятий.

3. Сроки обращения за назначением государственной помощи семьям с детьми (например, помощи одиноким матерям) продолжаются на период осуществления мероприятий по предотвращению возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19), предусмотренных карантином, установленным КМУ, и один месяц после даты его завершения.

4. В случае пропуска, в период осуществления мероприятий по предотвращению возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19), предусмотренных карантином, установленным КМУ, срока переосвидетельствования МСЭК лицом с инвалидностью выплата пенсии по инвалидности не останавливается до окончания срока действия указанных мер с последующим проведением перерасчета размера выплаченной пенсии на основании заявления и результатов переосвидетельствования лица с инвалидностью.

5. В случае пропуска, в период осуществления мероприятий по предотвращению возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19), предусмотренных карантином, установленным КМУ, срока переосвидетельствования лицом с инвалидностью с детства или ребенком с инвалидностью выплата государственной соцпомощи не останавливается до окончания срока действия указанных мероприятий с последующим проведением перерасчета размера выплаченной государственной соцпомощи на основании заявления и результатов переосвидетельствования лица с инвалидностью с детства или ребенка с инвалидностью.

6. На период осуществления мероприятий по предотвращению возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19), предусмотренных карантином, установленным КМУ:

пособие по безработице назначается с первого дня предоставления статуса безработного;

выплата пособия по безработице может осуществляться без личного посещения безработным центра занятости при условии подтверждения безработным намерения пребывания в статусе безработного любыми средствами коммуникации (телефонная связь, электронные средства и т.п.).

7. На срок действия карантина продолжаются процессуальные сроки, предусмотренные Кодексом административного судопроизводства Украины, Гражданским процессуальным кодексом Украины, Хозяйственным процессуальным кодексом Украины.

8. Участники дела смогут участвовать в судебном заседании в режиме видеоконференции вне здания суда с использованием собственных технических средств.

Для получения подробной информации правозащитники рекомендуют ознакомиться с полным текстом проекта Закона № 3275 по ссылке: https://cutt.ly/ItTwclj Новости Украины - Сегодня, 07:30 260 Сегодня, 30 марта, Верховной Радой Украины был принят за основу и в целом проект Закона № 3275 от 29.03.2020 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты, направленные на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-2019)».При условии его подписания президентом Украины и официального опубликования ожидается много изменений, в том числе таких, которые непосредственно касаются внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).Об этом сообщает чат-бот «Юридический советник для переселенцев».Так, по информации правозащитников, к ним относятся:1. На период действия карантина или ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни (COVID-19), и в течение 30 дней со дня его отмены:запрещается осуществление проверок фактического места жительства/пребывания ВПЛ при назначении (возобновлении) социальных выплат;комиссии по вопросам назначения (восстановления) соцвыплат ВПЛ принимают решение о назначении (восстановлении) или отказе в назначении (возобновлении) соцвыплат, без акта обследования материально-бытовых условий семьи;продолжается выплата ВПЛ соцвыплат (пенсий (ежемесячного пожизненного денежного содержания), пожизненных государственных стипендий, всех видов соцпомощи и компенсаций, материального обеспечения, предоставления социальных услуг, субсидий и льгот за счет средств государственного бюджета и фондов общеобязательного государственного социального страхования), назначенных до периода установления карантина или ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни (COVID-19).2. Срок выплаты государственной соцпомощи малообеспеченным семьям, которым она была назначена ранее, продолжается без представления необходимых документов на период осуществления мероприятий по предотвращению возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19), предусмотренных карантином, установленным Кабинетом министров Украины, с последующим проведением перерасчета размера выплаченной государственной соцпомощи на основании заявления и необходимых документов, поданных по истечении срока действия указанных мероприятий.3. Сроки обращения за назначением государственной помощи семьям с детьми (например, помощи одиноким матерям) продолжаются на период осуществления мероприятий по предотвращению возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19), предусмотренных карантином, установленным КМУ, и один месяц после даты его завершения.4. В случае пропуска, в период осуществления мероприятий по предотвращению возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19), предусмотренных карантином, установленным КМУ, срока переосвидетельствования МСЭК лицом с инвалидностью выплата пенсии по инвалидности не останавливается до окончания срока действия указанных мер с последующим проведением перерасчета размера выплаченной пенсии на основании заявления и результатов переосвидетельствования лица с инвалидностью.5. В случае пропуска, в период осуществления мероприятий по предотвращению возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19), предусмотренных карантином, установленным КМУ, срока переосвидетельствования лицом с инвалидностью с детства или ребенком с инвалидностью выплата государственной соцпомощи не останавливается до окончания срока действия указанных мероприятий с последующим проведением перерасчета размера выплаченной государственной соцпомощи на основании заявления и результатов переосвидетельствования лица с инвалидностью с детства или ребенка с инвалидностью.6. На период осуществления мероприятий по предотвращению возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19), предусмотренных карантином, установленным КМУ:пособие по безработице назначается с первого дня предоставления статуса безработного;выплата пособия по безработице может осуществляться без личного посещения безработным центра занятости при условии подтверждения безработным намерения пребывания в статусе безработного любыми средствами коммуникации (телефонная связь, электронные средства и т.п.).7. На срок действия карантина продолжаются процессуальные сроки, предусмотренные Кодексом административного судопроизводства Украины, Гражданским процессуальным кодексом Украины, Хозяйственным процессуальным кодексом Украины.8. Участники дела смогут участвовать в судебном заседании в режиме видеоконференции вне здания суда с использованием собственных технических средств.Для получения подробной информации правозащитники рекомендуют ознакомиться с полным текстом проекта Закона № 3275 по ссылке: https://cutt.ly/ItTwclj Новости Украины - Сегодня, 07:30 260

Метки: {keywords}