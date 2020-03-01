Суточная статистика по коронавирусу

Череда жести, тут и двадцать тысяч инфицированных за сутки в США (ощущение, что у них число случаев соответствует количеству проводимых тестов), и новые рекорды смертности (почти четыре тысячи случаев за сутки), и Испания как лидер.В Италии начинаются уличные беспорядки, люди штурмуют магазины. Карантин длится уже две недели, сбережений у народа никаких, и конца края не видно.На Украине (Ивано-Франковск) протестировали 150 заболевших пневмонией, из числа тех, кого не тестировали ранее. Из них 57 с коронавирусом, но это не значит, что больна только треть, это значит, что украинские чиновники закупили в Китае контрафактные тексты с процентом выявления в 30%.Президент Дональд Трамп заявил, что Россия прислала в США "очень и очень большой самолет с медицинским оборудованием и это очень мило". И даже санкций новых не навесил, золотой человек. Тем временем, в армии США более 600 зараженных и первый погибший от коронавируса.В России создали новый тест на вирус с очень высокой чувствительностью. Под Москвой ударными темпами строится огромный медицинский комплекс. 26 регионов закрыты, за вчерашние сутки +302 заболевших, днем ждем новую статистику.Сергей Коляснико