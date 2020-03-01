Трамп рассказал о присланном Россией самолете с медоборудованием

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"Я думаю, в конце концов мы станем сильнее. Мы многому научились. Должен сказать, что у нас отличные отношения с многими странами. Китай прислал нам кое-что, это было отлично, Россия послала нам очень-очень большой самолет, заполненный медицинскими принадлежностями, это было очень мило. Другие страны посылали нам много, я был приятно удивлен", - сказал Трамп, выступая на пресс-конференции по коронавирусу в Белом доме.

Президент США Дональд Трамп утверждает, что Россия прислала в США "большой самолет с медицинскими принадлежностями", аналогичным образом якобы поступил и Китай.При этом он не привел каких-либо подробностей.Ранее в понедельник Трамп провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, в ходе которого стороны, среди прочего, обсудили распространение коронавируса в мире.США прочно удерживают первое место по числу заражений коронавирусом, по последним данным, там выявлены более 160 тысяч заболевших COVID-19, более трех тысяч человек умерли.Источник