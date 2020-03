Манёвр В«РоснефтиВ» в Венесуэле: Кремль послал Трампу ясный сигнал

На первый взгляд, информационное сообщение об «уходе» одной из ведущих российских компаний, работающих в сфере добычи и продажи энергоносителей из Венесуэлы, должно было породить в Соединенных Штатах взрыв искренней радости и даже ликования. Ну, как же, выжили, «выдавили» этих русских, добились своего, показав миру чудодейственную и неодолимую силу американских санкций!Однако никакого энтузиазма ни в тамошнем политикуме, ни, тем более, в экспертном сообществе, что-то не наблюдается. Совсем даже наоборот: там царят раздражение и злость: «Эти русские хитрецы опять нас надули и плюнули в лицо!»Начнем с того, что вкратце напомним, что же все-таки произошло с венесуэльскими активами нашей «Роснефти». Прежде всего, будучи намерены идти до конца в своих попытках свергнуть законного президента Венесуэлы, Николаса Мадуро, в Вашингтоне окончательно убедились в том, что сделать это, пока легитимная власть в стране имеет поддержку Москвы, будет невозможно. Как минимум – без прямой военной интервенции, отважиться на которую американские вояки не могли даже до всемирной пандемии коронавируса, находясь в гораздо лучшей «форме». С другой стороны, в Соединенных Штатах совершенно четко представляли, какие огромные материальные потери понесет Россия в случае, если до власти в Каракасе дорвутся Гуайдо и его шайка, неоднократно заявлявшие о том, что не намерены отдавать долги «преступного режима» и признавать заключенные его представителями сделки. Печальный опыт Украины, где аналогичная ситуация вылилась для нашей страны в многомиллиардный ущерб, все еще стоит у Кремля перед глазами, а ведь в Венесуэле все намного серьезнее. До последних дней корпорации «Роснефть» там принадлежали весьма значительные доли в ведущих предприятиях нефтедобывающего и нефтеперерабатывающего сектора – таких, как Petromiranda и Petrovictoria, Petromonagas, Petroperija, Boqueron, а также некоторых других. Средства в них вложены немалые и американцы совершенно справедливо считали, что, находясь в здравом уме, наша компания все это вот так вот просто, «за здорово живешь», не бросит. Именно поэтому они и пошли другим, как им казалось, совершенно гениальным путем – приложили максимум усилий для того, чтобы превратить для «Роснефти» венесуэльские активы в токсичные, приносящие не прибыль, а одни убытки.Сделано это было, как водится, путем введения санкций против дочерних предприятий нашей нефтедобывающей корпорации – Rosneft Trading и TNK Trading. Сама «Роснефть» находится под секторальными санкциями Вашингтона уже шестой год, и ничего – живет.В данном случае, объявляя о введении ограничений против упомянутых выше структур, представители Государственного департамента США очень четко подчеркнули: причиной является «непосредственная работа в венесуэльском нефтяном секторе», а именно, «продажа в обход американских санкций» тамошней нефти. При этом назывались какие-то конкретные контракты, объемы и даты, что, впрочем, было уже совершенно неважно. Озвучивавший позицию Госдепа спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс четко дал понять, что для того, чтобы добиться снятия санкций, нашим нефтетрейдерам придется не просто «изменить свое поведение», а еще и сделать некие «конкретные и значительные» шаги по «поддержанию в Венесуэле демократического порядка». Очевидно, Хуану Гуайдо деньжат подкинуть – не иначе...В Москве по поводу случившегося изначально бодрились, заявляя, что ограничения коснутся менее 1% прибыли компании и вообще санкционный режим Вашингтоном избран самый «щадящий». Однако крайне неприятный сюрприз подстерег наших нефтяников там, где они вряд ли этого ожидали: от сделок с «Роснефтью» вдруг начали отказываться китайские товарищи, сполна познавшие на себе все «прелести» американского давления. Одна из ведущих нефтехимических компаний Поднебесной, Sinochem Corp заявила о нежелании продолжать сотрудничество не только с угодившими в «черный список» «дочками» «НК Роснефть», но и с любыми предприятиями, связанными с ней. И вот это был уже серьезный удар. А ведь «на очереди» вполне может оказаться та же Индия, куда уходит немало нашего «черного золота» и которая сейчас совершенно не стремится портить отношения с США. Нужно было срочно что-то решать...И вот решение найдено. Изящное, надо признать, совершенно не то, на которое рассчитывали в Вашингтоне и потому выглядящее в отношении его откровенным издевательством. «Роснефть» избавилась от венесуэльских активов – решительно, окончательно и бесповоротно. Но... Проданы все они никак не энергетическим корпорациям Запада (хотя, можно поспорить, такие предложения имелись), а «структуре, принадлежащей правительству России на все 100%». То есть, из Венесуэлы уходит одна компания, но никак не наша страна. Надо отдать должное американцам, как уже было сказано выше, смысл произошедшего они поняли совершенно правильно. Так, возглавляющая бюро агентства Bloomberg в Каракасе Патриция Лая считает:Этот шаг, по сути дела, дает Кремлю возможность для нового маневра – ведь активы переданы в собственность структуры, полностью контролируемой российским правительством, которое под санкциями США не находится.Рациональное решение. Оно защищает «Роснефть», важное имущество в Венесуэле, а также – возможность и далее помогать Мадуро, если будет такое желание. Более того, оно может помочь Путину оказать помощь «Роснефти» во время сложной ситуации на рынке. Впрочем, подробности сделки известны не до конца...– резюмирует Франциско Мональди, эксперт исследовательского центра Baker Institute в США.Впрочем, всех своих коллег по степени откровенности и сарказму своего комментария переплевывает Эндрю Вейсс, вице-президент исследовательского центра Carnegie Endowment for International Peace:Это же некодированный сигнал Кремля и Сечина администрации Трампа: засуньте ваши санкции в одно место!Честное слово – перед вами не вольная интерпретация автора, а совершенно дословная цитата, взятая из американских СМИ... Если учесть, что нынешний глава Белого Дома и вправду лично принимал решение о наложении санкций на дочерние структуры «НК Роснефть», что подчеркивалось неоднократно, то да – очень обидно.Для того, чтобы лучше понимать настрой американских комментаторов, стоит принять во внимание еще и то, что данные дискриминационные решения были, ко всему прочему, одним из инструментов в той войне за рынки энергоносителей, которую Соединенные Штаты ведут против нашей страны.Ее даже необъявленной назвать нельзя – сам же Трамп и каждый второй представитель его администрации (не считая каждого первого), с любой трибуны регулярно заявляют о намерении избавить мир от «вредоносных российских энергоносителей», поставки которых являются, конечно же, «рычагом политического влияния». Последним «перлом» из этой области было, если вы помните, оглашение намерений о введении санкций против России «за дестабилизацию ситуации на нефтяном рынке». Абсурднее ничего и придумать нельзя, но где Госдеп с Белым Домом, а где разум и логика?! Теперь Вашингтон поставлен перед куда как непростым выбором – либо сделать вид, что «все хорошо», в то время, как весь мир понимает, что вышло не по его хотению, или пытаться начинать торговую войну уже с государством Россия в целом.Осмелятся ли? Позволю себе в этом крепко усомниться. Последние сводки с «нефтяных фронтов» дают все основания так считать. В самих Соединенных Штатах все не просто плохо, а очень плохо. Черное, извините за выражение, «золото» докатилось там до отрицательной цены! Продавец сорта нефти Wyoming Asphalt Sour, компания Mercuria Energy Group Ltd отдает ее покупателям не то что даром, а доплачивает 19 центов за каждый баррель, вывезенный из хранилища. Немногим лучше с другими сортами: Wyoming Sweet упала до 3 долларов за баррель, Canadian Western Select – до 5,06 доллара, Oklahoma Sour – до 5,75, Southern Green Canyon – до 11,51. Plains All American Pipeline LР — одна из крупнейших в США компаний, занимающаяся трубопроводной транспортировкой энергоносителей, не то что просит – умоляет:Прекратите бурить! Хранилища и нефтепроводы переполнены! Девать уже некуда!Нефтяная отрасль Соединенных Штатов не то что подошла к гибельной черте краха, она ее успешно перешагнула и теперь летит в пропасть под бодрое улюлюканье все шире охватывающего страну коронавируса. Очень неудачно все совпало, что тут сказать... Более того, надежды Вашингтона на союзников с Ближнего Востока тоже не оправдались. Вопреки прогнозам некоторых аналитиков, Европа не бросилась скупать сверхдешевую нефть у бессовестно демпингующих арабов. Причина банальна и уже озвучена выше: «Девать некуда!» Из-за пандемии Европейский Союз находится в ужасающем экономическом, и в частности, транспортном и промышленном застое. Мало того, в выигрышном положении оказывается опять-таки Россия. COVID-19 «закрывает» порты куда надежнее любых таможен. Переполненные танкера вынуждены болтаться на рейдах, не имея возможности отгрузить доставленное сырье. А вот трубопроводы никакой эпидемической опасности не представляют...Самое разумное, что Вашингтон сегодня может сделать со своими антироссийскими санкциями – это, и вправду, поступить с ними не очень культурно, но исходя из сложившейся ситуации, вполне прагматично. Москва дает ему прекрасную возможность выйти из ситуации с минимальной «потерей лица», однако при этом четко указывает на то, чего ожидает. «Роснефть» устами своего пресс-секретаря Михаила Леонтьева уже озвучила, что очень ждет, когда же «американские регуляторы выполнят публично данные ими обещания». То есть – объявят о снятии санкций, как минимум, с Rosneft Trading и TNK Trading. Произойдет ли это? Ответ на данный вопрос зависит уже не от действий российской стороны, которая все формальности де-юре соблюла самым что ни на есть надлежащим образом, а от здравомыслия американской.Любые другие действия, кроме отмены ограничений, будут выглядеть, как уже сказано выше, объявлением России полномасштабной экономической войны совершенно вне всяких законов и правил. Готовы ли США к такому противостоянию сегодня? Вопрос более чем дискуссионный.Александр Неукропный