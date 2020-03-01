Тимошенко обвинила Зеленского в В«сдачеВ» Украины

Лидер оппозиционной украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко обвинила президента государства Владимира Зеленского и депутатов Верховной рады в «сдаче» страны после принятия закона, разрешающего продажу сельхозземель.Тимошенко написала в Facebook, что «как только президент Зеленский и депутаты, которые работают в интересах международных спекулянтов, сдали Украину, проголосовали за продажу земли».По ее словам, это было сделано «по-воровски»: «Поздней ночью, во время эпидемии, когда люди не могут сопротивляться произволу, в момент серьезного финансового кризиса».Политик считает, что утверждение законопроекта не остановили «ни полное неприятие такого решения гражданами, ни протесты аграрных ассоциаций, ни призывы почти 400 советов разных уровней».Тимошенко добавила, что власти таким образом отдали 72% территории страны «зарубежным мошенникам», и назвала такое решение преступлением против Украины. Она пообещала «вернуть землю украинцам» и привлечь к ответственности каждого, кто стоял «за этой аферой».Напомним, Верховная рада Украины на внеочередном заседании приняла закон, который отменяет с 1 июля 2021 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Решение поддержали 259 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. Для вступления в силу документ должен подписать президент Украины Владимир Зеленский.До этого Рада приняла в первом чтении другой законопроект, являющийся условием предоставления кредита от МВФ. Он должен урегулировать вывод с рынка неплатежеспособных банков и перекрыть их возврат экс-владельцам, в частности, возврат Приватбанка бизнесмену Игорю Коломойскому.Премьер Украины Денис Шмыгаль сообщал, что правительство активно ведет переговоры с МВФ о предоставлении помощи для борьбы с коронавирусом. Позже Зеленский заявил, что Киеву удалось договориться с фондом об увеличении размера новой программы финансовой поддержки с 5 до 8 млрд долларов.