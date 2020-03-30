Донбасс. Оперативная лента военных событий 31.03.2020
Война на Украине. Оперативная информация с фронтов ДНР и ЛНР, военные сводки от Вооруженных сил Новороссии, новости АТО, фото- и видеоматериалы военных журналистов из горячих точек Донбасса, актуальные интервью с лидерами Новороссии.
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- Лента военных событий в Новороссии за 30.03.2020
09:50 Оперативная сводка за сутки с 30 на 31 марта
Киевские силовики три раза за сутки нарушили "режим тишины" в зоне ответственности ЛНР. Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Обстрелам подверглись районы сел Желобок, Лозовое и Сокольники.
Огонь велся из 120-мм и 82-мм минометов и станковых противотанковых гранатометов (СПГ).
09:00 Прифронтовые поселки ДНР вновь оказались под огнем подразделений ВСУ
Сегодня утром украинские силовики обстреляли ряд прифронтовых населенных пунктов ДНР. Об этом говорится в сводке, предоставленной пресс-службой представительства ДНР в СЦКК.
"Подразделения ВСУ в 04:40со стороны населенного пункта Марьинка открыли огонь по поселку Александровка: выпущено 4 гранаты из СПГ, также применялись крупнокалиберные пулеметы;
В 05:55 в зону обстрела попал Донецк (пос. ш-ты "Трудовская"): выпущено 2 гранаты из СПГ, также применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
В 05:55 со стороны Красногоровки был обстрелян поселок Старомихайловка: произведено 50 выстрелов из БМП-2;
В 06:05 был открыт огонь по Донецку (терминал ДАП): выпущено 20 гранат из АГС, 2 гранаты из РПГ, также применялись крупнокалиберные пулеметы. Обстрел велся со стороны Авдеевка (позиции ВФУ "Муравейник");
В 06:10 со стороны поселка Опытное украинские силовики обстреляли Спартак: выпущено 10 мин калибром 82 мм;
В 06:12 огонь открыт по Донецку (терминал ДАП): выпущено 12 мин калибром 82 мм, 20 гранат из АГС", - сообщили в ведомстве.
В 05:55 в зону обстрела попал Донецк (пос. ш-ты "Трудовская"): выпущено 2 гранаты из СПГ, также применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
В 05:55 со стороны Красногоровки был обстрелян поселок Старомихайловка: произведено 50 выстрелов из БМП-2;
В 06:05 был открыт огонь по Донецку (терминал ДАП): выпущено 20 гранат из АГС, 2 гранаты из РПГ, также применялись крупнокалиберные пулеметы. Обстрел велся со стороны Авдеевка (позиции ВФУ "Муравейник");
В 06:10 со стороны поселка Опытное украинские силовики обстреляли Спартак: выпущено 10 мин калибром 82 мм;
В 06:12 огонь открыт по Донецку (терминал ДАП): выпущено 12 мин калибром 82 мм, 20 гранат из АГС", - сообщили в ведомстве.
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