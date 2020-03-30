Донбасс. Оперативная лента военных событий 31.03.2020

"Подразделения ВСУ в 04:40со стороны населенного пункта Марьинка открыли огонь по поселку Александровка: выпущено 4 гранаты из СПГ, также применялись крупнокалиберные пулеметы;

В 05:55 в зону обстрела попал Донецк (пос. ш-ты "Трудовская"): выпущено 2 гранаты из СПГ, также применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;

В 05:55 со стороны Красногоровки был обстрелян поселок Старомихайловка: произведено 50 выстрелов из БМП-2;

В 06:05 был открыт огонь по Донецку (терминал ДАП): выпущено 20 гранат из АГС, 2 гранаты из РПГ, также применялись крупнокалиберные пулеметы. Обстрел велся со стороны Авдеевка (позиции ВФУ "Муравейник");

В 06:10 со стороны поселка Опытное украинские силовики обстреляли Спартак: выпущено 10 мин калибром 82 мм;

В 06:12 огонь открыт по Донецку (терминал ДАП): выпущено 12 мин калибром 82 мм, 20 гранат из АГС", - сообщили в ведомстве.

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