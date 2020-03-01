Минобразования не планирует переносить праздник Последнего звонка в школах ЛНР

Министерство образования и науки ЛНР не планирует переносить праздник Последнего звонка в школах Республики, а для учащихся 9-х и 11-х классов будут скорректированы даты проведения государственной итоговой аттестации (ГИА). Об этом сообщили в ведомстве.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 697 тыс. человек, из них более 33 тыс. скончались. Случаи заболевания коронавирусом выявлены на Украине и в России, факты заражения на территории ЛНР ранее зафиксированы не были. Ранее министр образования и науки ЛНР Сергей Цемкало сообщал, что из-за ситуации с COVID-19 учреждения образования ЛНР с 30 марта перейдут на дистанционное обучение, а окончание учебного года перенесено с 25 мая на 1 июля.

"Министерство образования и науки Луганской Народной Республики официально информирует, что перенос праздника Последнего звонка не планируется, завершение 2019-2020 учебного года состоится согласно приказу от 24.01.2020 № 76-од "Об организованном завершении 2019-2020 учебного года и проведении государственной итоговой аттестации в общеобразовательных организациях Луганской Народной Республики", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что для обучающихся 9-х и 11-х классов Минобразования скорректирует даты проведения государственной итоговой аттестации (ГИА).

"Для выпускников 11-х классов, изъявивших принять участие в едином государственном экзамене (ЕГЭ) на территории Российской Федерации, график участия будет изменен", - добавили в Министерстве.

Министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко сообщила о госпитализации жителя Славяносербского района, у которого тест на коронавирус нового типа дал положительный результат. Она подчеркивала, что "это еще не окончательный диагноз", так как "потребуется несколько суток для того, чтобы подтвердить или исключить данный диагноз". Всего в ЛНР на обсервации из-за COVID-19 находятся более 220 человек.

Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия при Правительстве ЛНР приняла ряд решений по предотвращению распространения коронавируса нового типа на территории Республики.

Глава ЛНР Леонид Пасечник заявлял, что власти ЛНР делают все необходимое, чтобы не допустить проникновения на территорию Республики коронавируса нового типа COVID-19.

С целью недопущения распространения на территории ЛНР вызываемой коронавирусом нового типа болезни COVID-19, а также во исполнение указа главы ЛНР "О введении режима повышенной готовности" и указа главы ЛНР "О некоторых вопросах, связанных с режимом повышенной готовности" приостановили личные приемы граждан госорганы и администрация главы ЛНР, председатель Народного Совета ЛНР, его заместители и депутаты. Также личный прием граждан приостановили большинство министерств ЛНР, администраций городов и районов Республики.

31 марта — Луганск