Активисты "Мира Луганщине" в марте провели более 20 субботников у памятников в Луганске (ФОТО)

Активисты проектов "Дружина" и "Мы помним!" общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" в марте провели более 20 субботников у памятников в Луганске. Об этом сообщили в пресс-службе движения.Активисты благоустроили территорию у памятников Клименту Ворошилову, жертвам ОУН-УПА, у мемориалов "Они отстояли Родину", Борцам Революции и "Острая Могила", провели субботники в сквере Памяти, на Аллее Славы, в детском парке имени Щорса, на Братских могилах советских воинов, на площади Революции, в сквере имени 9-го Мая, на Братской могиле жертв фашизма и советских воинов в Жовтневом районе.Молодежь в рамках субботников собрала бытовой мусор, убрала территорию от сухих веток, кустарников, травы и остатков сухой листвы."Цель наших субботников — это воспитание гуманного отношения к природе, чувство ответственности за все живое на земле, пропаганда. Мы стараемся привлечь внимание жителей к проблеме загрязнения города и всей Республики в целом", - рассказал заместитель координатора проекта "Дружина" Михаил Голубович."Проблема загрязнения нашего города мусором актуальна для каждого человека. Ведь мусор на территории нашего города – это наше отношение к нему, к людям, к самому себе. Мы считаем, что молодежь не должна оставаться в стороне от решения этой проблемы, она должна пытаться найти пути ее решения", - подчеркнул активист проекта "Дружина" Никита Трацюк.Напомним, деятельность проекта "Дружина" направлена на патриотическое воспитание молодежи, пропаганду спорта и здорового образа жизни, реализацию и участие в спортивно-массовых и патриотических мероприятиях, поддержку и помощь в развитии спортивных секций и федераций Республики.ОД "Мир Луганщине" – крупнейшее республиканское движение, в рядах которого уже насчитывается более 107 тыс. человек. Движение создано перед выборами Народного Совета ЛНР, которые состоялись 2 ноября 2014 года. На выборах представители "Мира Луганщине" получили серьезную поддержку избирателей, заняв первое место по количеству голосов – 69,42% от общего числа проголосовавших. Председателем движения на состоявшемся в Луганске 17 февраля 2018 года третьем общереспубликанском съезде "Мира Луганщине" единогласно был избран исполнявший в то время обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник. На выборах 11 ноября 2018 года движение "Мир Луганщине" заручилось поддержкой 74,12% избирателей, получив 37 мандатов в пятидесятиместном Народном Совете ЛНР.31 марта — Луганск