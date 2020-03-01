Отмена моратория на свободную продажу земель развалит Украину – председатель ОП

Отмена моратория на свободную продажу сельхозземель окончательно развалит Украину. Об этом ЛИЦ заявил председатель Общественной палаты (ОП) ЛНР Алексей Карякин.

"Верховная рада приняла закон, разрешающий продажу сельхозземель на Украине. Не могу сказать, что удивлен количеством депутатов, поддержавших продажу: проголосовало 259 тунеядцев при необходимом минимуме в 226 голосов. В стране, где клоуна избрали президентом, а свадебных фотографов – народными депутатами, принятие подобного закона очень настораживает, потому что я не думаю, что кто-то вчитывался в законопроект", - рассказал он.

Карякин отметил, что сделанный шаг стал продолжением конца Украины как государства.

"Естественно, свой внешний, да и внутренний суверенитет она потеряла очень давно. Ведь, как говорится: кто платит, тот и музыку заказывает. Но то, что мораторий на свободную продажу земель окончательно развалит Украину – это факт", - подчеркнул председатель ОП.

"Транснациональные корпорации разберут украинские земли, как горячий пирог, а "слуги народа" моментально превратятся в "слуг Международного валютного фонда" и подносящих клану Сороса. Поздравляю, "це перемога"! А все это делают беспринципные и аморальные люди, пытающиеся заработать на самом святом. Для этих коммерсантов нет ничего ценного, им осталось только свою мать продать", - сказал он.

31 марта — Луганск