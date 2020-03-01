Севастополь окружили пунктами проверки транспорта

«Со стороны Ялты осматривают каждую машину, каждого пассажира в автобусе. Машины выборочно пускают в Севастополь», — рассказал в группе «Автопартнер Крым» очевидец.

Для предупреждения распространения коронавируса на въездах в Севастополь выставлены пункты проверки транспорта. Всего в ночь на 31 марта развёрнуты 5 постов на всех направлениях.В дежурных группах – сотрудники ГИБДД, Росгвардии и медики. Осуществляется контроль въезда в город местных жителей и посторонних граждан, едущих в Севастополь на отдых во время карантина и режима повышенной готовности. Медики, дежурящие на пунктах пропуска, оценивают состояние здоровья людей, въезжающих в город.Фото: forpostsevastopol.ruТакже в пунктах пропуска проверяют паспорта, выявляют тех, кто нарушает режим самоизоляции. Гостей Севастополя предупреждают о том, что в городе закрыты гостиницы, рестораны и развлекательные центры, осуществляется контроль сдачи в аренду частных квартир.«Пробка: анкета, замер температуры», — поделился увиденным очевидец, проехавший через пункт досмотра перед Верхнесадовым.Работу контрольных постов мониторит врио губернатора Михаил Развожаев.