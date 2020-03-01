В луганском Пенсионном фонде объяснили как теперь получать справки о пенсии и выписки из реестра



Об этом сообщили в ведомстве.

«Выдача справок о размере пенсионных выплат и выписок из реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования по форме ОК-5 будет осуществляться по предварительной записи по номерам телефонов горячих линий Пенсионного фонда Луганской Народной Республики и его территориальных управлений, с которыми можно ознакомиться на официальном сайте ведомства», — говорится в сообщении.

В ПФ также напомнили, что ведомство до особого распоряжения приостановило работу с гражданами по актуализации данных получателей пенсионных выплат и по другим направлениям деятельности, кроме назначения и перерасчета пенсии, выплаты недополученной пенсии и единоразовой выплаты пособия на погребение.

Удобный город - Сегодня, 12:31 27 Пенсионный фонд ЛНР выдает гражданам справки о размере пенсионных выплат и выписки из реестра застрахованных лиц по предварительной записи.Об этом сообщили в ведомстве.«Выдача справок о размере пенсионных выплат и выписок из реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования по форме ОК-5 будет осуществляться по предварительной записи по номерам телефонов горячих линий Пенсионного фонда Луганской Народной Республики и его территориальных управлений, с которыми можно ознакомиться на официальном сайте ведомства», — говорится в сообщении.В ПФ также напомнили, что ведомство до особого распоряжения приостановило работу с гражданами по актуализации данных получателей пенсионных выплат и по другим направлениям деятельности, кроме назначения и перерасчета пенсии, выплаты недополученной пенсии и единоразовой выплаты пособия на погребение.Удобный город - Сегодня, 12:31 27

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