Дети развлекались — сожгли автомобиль
Два 8-летних мальчика ради забавы подожгли автомобиль «ВАЗ 21099» в Северодонецке и скрылись, передает отдел коммуникации полиции Луганской области.
Так, 28 марта, около 15.15 в Северодонецкий отдела полиции поступило сообщение 72-летнего мужчины о том, что возле одного из домов по улице Донецкой неизвестные подожгли его автомобиль.
На месте происшествия следственно-оперативная группа установила свидетелей и обстоятельства происшествия, с камер видеонаблюдения системы «Безопасный город» было получено видео события. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личности правонарушителей и вместе с родителями доставили их в отдел полиции.
В рамках уголовного производства, начатого по ст. 194 УК Украины «Умышленное уничтожение или повреждение имущества» проводятся необходимые следственные действия, по результатам которых следователями под процессуальным руководством прокуратуры будет принято решение в соответствии с действующим законодательством. Новости Харькова - Сегодня, 11:53 151
Так, 28 марта, около 15.15 в Северодонецкий отдела полиции поступило сообщение 72-летнего мужчины о том, что возле одного из домов по улице Донецкой неизвестные подожгли его автомобиль.
На месте происшествия следственно-оперативная группа установила свидетелей и обстоятельства происшествия, с камер видеонаблюдения системы «Безопасный город» было получено видео события. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личности правонарушителей и вместе с родителями доставили их в отдел полиции.
В рамках уголовного производства, начатого по ст. 194 УК Украины «Умышленное уничтожение или повреждение имущества» проводятся необходимые следственные действия, по результатам которых следователями под процессуальным руководством прокуратуры будет принято решение в соответствии с действующим законодательством. Новости Харькова - Сегодня, 11:53 151
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