В Сватово и в Сватовском районе на самоизоляции 9 человек с подозрением на коронавирус.

Два жителя Сватово изолированы по подозрению на коронавирус. Они на днях вернулись в Украину из-за границы.Как рассказала врач-эпидемиолог Сватовского отделения Луганского лабораторного центра Валентина Козьменко, всего в городе обнаружено семеро людей с подозрением на коронавирус, ещё два человека — жители Сватовского района, сообщает «Трибун».По словам Козьменко, все пока что находятся в домашней самоизоляции и консультируются с семейными врачами.Информацию о потенциальных больных врачи получили от пограничников.Новости Региона - Сегодня, 10:49 175