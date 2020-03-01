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В Сватово и в Сватовском районе на самоизоляции 9 человек с подозрением на коронавирус.

bot Сегодня, 12:450Новости
В Сватово и в Сватовском районе на самоизоляции 9 человек с подозрением на коронавирус.


Два жителя Сватово изолированы по подозрению на коронавирус. Они на днях вернулись в Украину из-за границы.
Как рассказала врач-эпидемиолог Сватовского отделения Луганского лабораторного центра Валентина Козьменко, всего в городе обнаружено семеро людей с подозрением на коронавирус, ещё два человека — жители Сватовского района, сообщает «Трибун».
По словам Козьменко, все пока что находятся в домашней самоизоляции и консультируются с семейными врачами.
Информацию о потенциальных больных врачи получили от пограничников.
Новости Региона - Сегодня, 10:49 175

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