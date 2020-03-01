Штаб по борьбе с коронавирусом в Луганской области перешел на круглосуточную работу.



Об этом заявил председатель Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай во время заседания областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, связанной с COVID-19, сообщает пресс-служба Луганской ОГА.

«Этот штаб будет действовать круглосуточно. Напомню, что с 28 марта на Луганщине введен режим «Красный». Реагировать на каждую ситуацию будем мгновенно», — подчеркнул Сергей Гайдай.

Он обратил внимание, что людям, которым необходимо срочно выехать за пределы области на лечение, и сопровождающим их лицам будут предоставляться пропуска. Но для этого необходимо иметь подтверждающие документы.

Сергей Гайдай также отметил, что на карантинных контрольно-пропускных пунктах на блокпостах «Кременная», «Сватово» и «Лисичанск-Бахмут» для контроля состояния водителей и пассажиров организовано круглосуточное дежурство медицинских работников.

Кроме того, по его словам, в области сформируют мобильные бригады медиков, которые будут выезжать для проведения тестов.

Сергей Гайдай сообщил, что Луганщина — среди первых 5-ти областей, которые установили временные пункты приема больных коронавирусной болезнью. Они будут действовать на территории учреждений здравоохранения «первой волны» в городах Рубежное, Северодонецк, Старобельск, Лисичанск и Беловодск.

Председатель ОГА объяснил, что временные пункты приема больных установлены по распоряжению заместителя министра здравоохранения Украины, руководителя по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации Виктора Ляшко для госпитализации пациентов с коронавирусной болезнью. Однако использоваться они будут только в случае острой необходимости.

Что касается резонансного вопроса закрытия продовольственных рынков, глава Луганщины считает, что мера была оправданной.

«Уверен, мы все сделали вовремя. Потому что в областях, где эти рынки не были закрыты вовремя, уже десятки больных коронавирусом», — подчеркнул Гайдай. Новости Региона - Сегодня, 10:43 242 Штаб по противодействию распространению коронавируса в Луганской области будет работать круглосуточно.Об этом заявил председатель Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай во время заседания областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, связанной с COVID-19, сообщает пресс-служба Луганской ОГА.«Этот штаб будет действовать круглосуточно. Напомню, что с 28 марта на Луганщине введен режим «Красный». Реагировать на каждую ситуацию будем мгновенно», — подчеркнул Сергей Гайдай.Он обратил внимание, что людям, которым необходимо срочно выехать за пределы области на лечение, и сопровождающим их лицам будут предоставляться пропуска. Но для этого необходимо иметь подтверждающие документы.Сергей Гайдай также отметил, что на карантинных контрольно-пропускных пунктах на блокпостах «Кременная», «Сватово» и «Лисичанск-Бахмут» для контроля состояния водителей и пассажиров организовано круглосуточное дежурство медицинских работников.Кроме того, по его словам, в области сформируют мобильные бригады медиков, которые будут выезжать для проведения тестов.Сергей Гайдай сообщил, что Луганщина — среди первых 5-ти областей, которые установили временные пункты приема больных коронавирусной болезнью. Они будут действовать на территории учреждений здравоохранения «первой волны» в городах Рубежное, Северодонецк, Старобельск, Лисичанск и Беловодск.Председатель ОГА объяснил, что временные пункты приема больных установлены по распоряжению заместителя министра здравоохранения Украины, руководителя по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации Виктора Ляшко для госпитализации пациентов с коронавирусной болезнью. Однако использоваться они будут только в случае острой необходимости.Что касается резонансного вопроса закрытия продовольственных рынков, глава Луганщины считает, что мера была оправданной.«Уверен, мы все сделали вовремя. Потому что в областях, где эти рынки не были закрыты вовремя, уже десятки больных коронавирусом», — подчеркнул Гайдай. Новости Региона - Сегодня, 10:43 242

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