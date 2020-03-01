549 случаев коронавирусной болезни зарегистрировано в Украине
В Украине зафиксировано 549 случаев коронавирусной болезни COVID-19, — сообщает пресс-служба Минздрава Украины.
По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 10:00 31 марта в Украине 549 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 13 летальных 8 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 69 новых случаев.
Коронавирусная болезнь обнаружена:
??Винницкая область — 36 случаев;
??Волынская область — 3 случая;
??Днепропетровская область — 9 случаев;
??Донецкая область — 6 случаев;
??Житомирская область — 5 случаев;
??Закарпатская область — 1 случай;
??Запорожская область — 13 случаев;
??Ивано-Франковская область — 45 случаев;
??Кировоградская область — 4 случая;
??г Киев — 107 случаев;
??Киевская область — 52 случая;
??Львовская область — 6 случаев;
??Луганская область — 2 случая;
??Одесская область — 11 случаев;
??Полтавская область — 1 случай;
??Ровненская область — 13 случаев;
??Сумская область — 10 случаев;
??Тернопольская область — 78 случаев;
??Харьковская область — 1 случай;
??Херсонская область — 1 случай;
??Хмельницкая область — 3 случая;
??Черновицкая область — 90 случаев;
??Черкасская область — 50 случаев;
??Черниговская область — 2 случая.
Данные с временно неподконтрольных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 31 марта 2020 в Центр поступило 378 сообщений о подозрении на COVID-19.
Всего с начала 2020 года поступило 2642 сообщений о подозрении на COVID-19. Новости Украины - Сегодня, 10:41 181
По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 10:00 31 марта в Украине 549 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 13 летальных 8 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 69 новых случаев.
Коронавирусная болезнь обнаружена:
??Винницкая область — 36 случаев;
??Волынская область — 3 случая;
??Днепропетровская область — 9 случаев;
??Донецкая область — 6 случаев;
??Житомирская область — 5 случаев;
??Закарпатская область — 1 случай;
??Запорожская область — 13 случаев;
??Ивано-Франковская область — 45 случаев;
??Кировоградская область — 4 случая;
??г Киев — 107 случаев;
??Киевская область — 52 случая;
??Львовская область — 6 случаев;
??Луганская область — 2 случая;
??Одесская область — 11 случаев;
??Полтавская область — 1 случай;
??Ровненская область — 13 случаев;
??Сумская область — 10 случаев;
??Тернопольская область — 78 случаев;
??Харьковская область — 1 случай;
??Херсонская область — 1 случай;
??Хмельницкая область — 3 случая;
??Черновицкая область — 90 случаев;
??Черкасская область — 50 случаев;
??Черниговская область — 2 случая.
Данные с временно неподконтрольных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 31 марта 2020 в Центр поступило 378 сообщений о подозрении на COVID-19.
Всего с начала 2020 года поступило 2642 сообщений о подозрении на COVID-19. Новости Украины - Сегодня, 10:41 181
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