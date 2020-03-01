Запрет обращаться за медпомощью привел к дезертирству 17 бойцов ВСУ – Народная милиция

Запрет командира одной из бригад ВСУ, действующих в зоне проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС"), обращаться за помощью в медицинские учреждения на ранней стадии заболевания коронавирусом привел к дезертирству 17 военнослужащих за неделю. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 697 тыс. человек, из них более 33 тыс. скончались. Случаи заболевания коронавирусом выявлены на Украине и в России, факты заражения на территории ЛНР ранее зафиксированы не были.

"По информации источника, с целью предотвращения утечки информации о распространении вируса командир 30-й бригады (полковник Иван) Гараз запрещает личному составу обращаться на ранней стадии заболевания в медицинские учреждения за помощью. Военнослужащие на передовой лечатся теми лекарствами, которые есть в наличии. В этой связи значительно выросло число правонарушений, совершаемых украинскими боевиками в зоне "ООС", – отметил Осадчий.

"Только в течение текущей недели самовольно оставили расположение части 17 военнослужащих 30-й бригады. Из них десять были обнаружены в ближайших медицинских учреждениях, пятерых задержали на железнодорожной станции в Рубежном при попытке покинуть зону проведения "ООС", – сообщил он.

Представитель Народной милиции добавил, что еще двоих киевских силовиков пытались вывезти на личном транспорте мирные жители.

"Как стало известно позже, беглые украинские военные за сокрытие от органов правопорядка и вывоз из зоны "ООС" предлагали гражданским по 8-10 тысяч гривен", – отметил Осадчий.

Ранее сегодня он сообщил, что медицинские учреждения, расположенные на подконтрольной Украине Луганщине, за сутки приняли 15 военнослужащих ВСУ с подозрением на коронавирус.

Офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщал, что более 80 бойцов ВСУ попали в больницы с подозрением на COVID-19.

Начальник управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко сообщал, что более 35 бойцов ВСУ за неделю попали в медучреждения Харькова с подозрением на коронавирус.

Осадчий отмечал, что более 70 киевских силовиков с подозрением на коронавирус находятся в больницах в зоне "ООС".

Филипоненко сообщал, что четыре военнослужащих 59-й бригады ВСУ, дислоцирующейся у линии соприкосновения, заразились COVID-19.

31 марта — Луганск