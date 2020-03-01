ВСУ разместили бронетранспортер во дворе жилого дома в Муратово – Народная милиция

Киевские силовики разместили бронетранспортер (БТР) во дворе жилого дома в селе Муратово. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"Вооруженные формирования Украины продолжают подвергать опасности жизнь мирных жителей, размещая военную технику в жилых районах населенных пунктов", - сказал он.

"Так, в зоне ответственности 93-й бригады ВСУ в населенном пункте Муратово во дворе жилого дома нашей разведкой обнаружен бронетранспортер БТР-80", - сообщил Осадчий.

Официальный представитель оборонного ведомства Республики уточнил, что этот факт также подтверждается представителями Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

31 марта — Луганск