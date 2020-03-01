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Отключение электроэнергии

verter Сегодня, 14:450Новости
Отключение электроэнергии
В первых числах апреля в Станице Луганской и районе ожидаются плановые отключения электроснабжения.

Соответствующая информация опубликована на сайте Луганского энергетического объединения.

Так, 1, 2 и 3 апреля некоторые жители Станично-Луганского района останутся без света в связи с расчисткой трасс ВЛ.
Новости Региона - Сегодня, 14:01 156

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