Отключение электроэнергии
В первых числах апреля в Станице Луганской и районе ожидаются плановые отключения электроснабжения.
Соответствующая информация опубликована на сайте Луганского энергетического объединения.
Так, 1, 2 и 3 апреля некоторые жители Станично-Луганского района останутся без света в связи с расчисткой трасс ВЛ.
Новости Региона - Сегодня, 14:01 156
Соответствующая информация опубликована на сайте Луганского энергетического объединения.
Так, 1, 2 и 3 апреля некоторые жители Станично-Луганского района останутся без света в связи с расчисткой трасс ВЛ.
Новости Региона - Сегодня, 14:01 156
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