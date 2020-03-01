В Луганске прекратили почтовые доставки из Донецка и России и в обратном направлении



Об этом сообщили в Министерстве связи и массовых коммуникаций ЛНР.

«C целью недопущения распространения на территории региона болезни, вызываемой коронавирусом нового типа COVID-19, временно приостановлен почтовый обмен государственного унитарного предприятия «Почта Луганской Народной Республики» с Донецкой Народной Республикой и Российской Федерацией с 31 марта 2020 года до особого распоряжения», — говорится в сообщении. Удобный город - Сегодня, 13:15 138 Государственное унитарное предприятие «Почта ЛНР» временно приостановило почтовый обмен с ДНР и Россией.Об этом сообщили в Министерстве связи и массовых коммуникаций ЛНР.«C целью недопущения распространения на территории региона болезни, вызываемой коронавирусом нового типа COVID-19, временно приостановлен почтовый обмен государственного унитарного предприятия «Почта Луганской Народной Республики» с Донецкой Народной Республикой и Российской Федерацией с 31 марта 2020 года до особого распоряжения», — говорится в сообщении. Удобный город - Сегодня, 13:15 138

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