Как в ДНР отреагировали на завышенные цены на рынках



Об этом сообщает ВВ со ссылкой на местные СМИ.

Ранее в соцсетях сообщалось, что цены на продукты поднялись в 2-3 раза. Так, в Горловке цитрусовые до карантина стоили 130 — 140 рублей, а после — от 300 рублей.

Мэр Горловки Иван Приходько анонсировал ежедневные рейды по объектам торговли, включая рынки, продуктовые и промтоварные магазины.

«Сообщаю, что, начиная с сегодняшнего дня, мы проводим ежедневные рейды по объектам торговли, включая рынки, продуктовые и промтоварные магазины. В состав комиссии включены сотрудники городской администрации, налоговой инспекции, другие представители контролирующих органов. Цель проводимых рейдов — недопущение неоправданного роста цен на основные продукты и товары, представленные в торговой сети города», — заявил он.

Приходько призвал горловчан помогать властям города, а именно: при обнаружении завешенной цены на какой-либо товар звонить на указанные им телефоны. Новости Донецка - Сегодня, 15:21 0 В ДНР отреагировали на завышенные цены на рынках.Об этом сообщает ВВ со ссылкой на местные СМИ.Ранее в соцсетях сообщалось, что цены на продукты поднялись в 2-3 раза. Так, в Горловке цитрусовые до карантина стоили 130 — 140 рублей, а после — от 300 рублей.Мэр Горловки Иван Приходько анонсировал ежедневные рейды по объектам торговли, включая рынки, продуктовые и промтоварные магазины.«Сообщаю, что, начиная с сегодняшнего дня, мы проводим ежедневные рейды по объектам торговли, включая рынки, продуктовые и промтоварные магазины. В состав комиссии включены сотрудники городской администрации, налоговой инспекции, другие представители контролирующих органов. Цель проводимых рейдов — недопущение неоправданного роста цен на основные продукты и товары, представленные в торговой сети города», — заявил он.Приходько призвал горловчан помогать властям города, а именно: при обнаружении завешенной цены на какой-либо товар звонить на указанные им телефоны. Новости Донецка - Сегодня, 15:21 0

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