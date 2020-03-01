Штаб ООС отрицает необходимость получения дополнительных разрешений на въезд в Луганскую область
В Луганской ОГА считают, что предприниматели должны обращаться к ним, чтобы получить разрешение на пересечение границ области. Об этом пишет «Трибун».
Об этом на брифинге заявила заместитель директора Департамента экономического развития, внешнеэкономической деятельности и туризма Луганской ОГА Людмила Ахтырская.
«Субъектам хозяйствования нужно иметь разрешение — разрешение выдается на предприятие. Субъект обращается в интернет-приемную — не надо приходить в облгосадминистрацию физически — подает заявку. Заявки распределяются через профильные департаменты. Если это торговля, то департамент экономики разрабатывает эти заявки, если это касается вывоза или ввоза продукции для наших промышленных предприятий (или сырья, или готовой продукции), то заявки принимает управление промышленности и т.д.», — сказала Ахтырская.
Она также добавила, что за 30 марта ОГА получила 64 заявки от субъектов хозяйствования. Им всем уже выдали разрешения.
Такая же информация содержится на сайте Луганской облгосадминистрации: «Чтобы получить разрешение для пересечения линии проведения ООС, где действуют ограничения по выезду/выезда со стороны Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей, необходимо обратиться в интернет-приемную Луганской областной государственной администрации по ссылке и заполнить предложенную форму с указанием соответствующих причин».
Однако в колл-центре ООС сообщили, что никаких дополнительных разрешений, в том числе от органов местной власти, получать не нужно.
«Нужно предъявить документы, подтверждающие вашу трудовую деятельность (например, что вы являетесь частным предпринимателем), а также документы, обосновывающие целесообразность вашего следования в Донецкую или Луганскую области. Например, договоры с определенными организациями, письма о командировке или транспортные накладные, если вы обеспечиваете доставку продуктов питания... Вы обосновываете маршрут вашего следования непосредственно работникам Национальной полиции на блокпостах. Если документы действительно подтверждают, то вас беспрепятственно пропустят», — сообщили в колл-центре.
Кроме того, Людмила Ахтырская уточнила, что передвигаться между подконтрольными частями Луганской и Донецкой областей можно без ограничений, не показывая никаких документов, подтверждающих цель поездки. Сослалась она при этом на «комментарии командование ООС».
В колл-центре ООС опровергли эту информацию, отметив, что пересечение админграниц Донецкой и Луганской областей осуществляется по тем же правилам, что и пересечение границ этих регионов с другими областями Украины. Новости Региона - Сегодня, 14:58 85
Об этом на брифинге заявила заместитель директора Департамента экономического развития, внешнеэкономической деятельности и туризма Луганской ОГА Людмила Ахтырская.
«Субъектам хозяйствования нужно иметь разрешение — разрешение выдается на предприятие. Субъект обращается в интернет-приемную — не надо приходить в облгосадминистрацию физически — подает заявку. Заявки распределяются через профильные департаменты. Если это торговля, то департамент экономики разрабатывает эти заявки, если это касается вывоза или ввоза продукции для наших промышленных предприятий (или сырья, или готовой продукции), то заявки принимает управление промышленности и т.д.», — сказала Ахтырская.
Она также добавила, что за 30 марта ОГА получила 64 заявки от субъектов хозяйствования. Им всем уже выдали разрешения.
Такая же информация содержится на сайте Луганской облгосадминистрации: «Чтобы получить разрешение для пересечения линии проведения ООС, где действуют ограничения по выезду/выезда со стороны Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей, необходимо обратиться в интернет-приемную Луганской областной государственной администрации по ссылке и заполнить предложенную форму с указанием соответствующих причин».
Однако в колл-центре ООС сообщили, что никаких дополнительных разрешений, в том числе от органов местной власти, получать не нужно.
«Нужно предъявить документы, подтверждающие вашу трудовую деятельность (например, что вы являетесь частным предпринимателем), а также документы, обосновывающие целесообразность вашего следования в Донецкую или Луганскую области. Например, договоры с определенными организациями, письма о командировке или транспортные накладные, если вы обеспечиваете доставку продуктов питания... Вы обосновываете маршрут вашего следования непосредственно работникам Национальной полиции на блокпостах. Если документы действительно подтверждают, то вас беспрепятственно пропустят», — сообщили в колл-центре.
Кроме того, Людмила Ахтырская уточнила, что передвигаться между подконтрольными частями Луганской и Донецкой областей можно без ограничений, не показывая никаких документов, подтверждающих цель поездки. Сослалась она при этом на «комментарии командование ООС».
В колл-центре ООС опровергли эту информацию, отметив, что пересечение админграниц Донецкой и Луганской областей осуществляется по тем же правилам, что и пересечение границ этих регионов с другими областями Украины. Новости Региона - Сегодня, 14:58 85
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