В Луганске не планируют переносить праздник Последнего звонка в школах



Об этом сообщили в ведомстве.

«Министерство образования и науки официально информирует, что перенос праздника Последнего звонка не планируется, завершение 2019-2020 учебного года состоится согласно приказу от 24.01.2020 № 76-од «Об организованном завершении 2019-2020 учебного года и проведении государственной итоговой аттестации в общеобразовательных организациях ЛНР», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что для обучающихся 9-х и 11-х классов Минобразования скорректирует даты проведения государственной итоговой аттестации (ГИА).

«Для выпускников 11-х классов, изъявивших принять участие в едином государственном экзамене (ЕГЭ) на территории Российской Федерации, график участия будет изменен», — добавили в Министерстве.

Удобный город - Сегодня, 14:40 145 Министерство образования и науки не планирует переносить праздник Последнего звонка в школах, а для учащихся 9-х и 11-х классов будут скорректированы даты проведения государственной итоговой аттестации.Об этом сообщили в ведомстве.«Министерство образования и науки официально информирует, что перенос праздника Последнего звонка не планируется, завершение 2019-2020 учебного года состоится согласно приказу от 24.01.2020 № 76-од «Об организованном завершении 2019-2020 учебного года и проведении государственной итоговой аттестации в общеобразовательных организациях ЛНР», — говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что для обучающихся 9-х и 11-х классов Минобразования скорректирует даты проведения государственной итоговой аттестации (ГИА).«Для выпускников 11-х классов, изъявивших принять участие в едином государственном экзамене (ЕГЭ) на территории Российской Федерации, график участия будет изменен», — добавили в Министерстве.Удобный город - Сегодня, 14:40 145

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