Украина может привлечь инвесторов, лишь распродавая свои земли – депутат

Украина может привлечь инвесторов в страну, лишь распродавая свои земли. Об этом ЛИЦ заявила депутат Народного Совета ЛНР Александра Коваленко.

Депутаты Верховной рады Украины приняли закон, согласно которому с 1 июля 2021 года отменяется мораторий на продажу сельскохозяйственных земель, действовавший почти 20 лет.

"Принятие Верховной радой Украины законопроекта "Про внесение изменений в некоторые законодательные акты Украины об условиях обращения земель сельскохозяйственного назначения" начинает финальную распродажу Украины как государства. Ничем другим привлечь инвесторов в страну власть в Украине не в состоянии", - сказала Коваленко.

Она отметила, что в этом году Украине нужно выплатить по кредитам 17 млрд долларов, но денег на это нет, а для того чтобы выплаты были осуществлены необходим очередной кредит.

"Зеленский смог договориться о выделении очередного кредита на 10 миллиардов долларов от Международного валютного фонда (МВФ) в обмен на принятие в стране законов "О продаже сельскохозяйственных земель" и так называемого "антиприватовского", который запрещает возврат "Приватбанка" своим бывшим владельцам", - рассказала депутат.

"Не удивляет тот факт, что при принятии этих законов, стараясь угодить МВФ и западным партнерам, слуги народа нарушили все, что можно нарушить – от закона о кнопкодавстве до регламента", - добавила парламентарий.

Коваленко подчеркнула, что страна, которая распродает свое самое большое достояние, – землю, обречена на вымирание.

31 марта — Луганск