Ветеринары ЛНР добились снижения в 6,5 раз числа случаев бешенства у животных

Специалисты ветеринарной медицины Государственной службы ветеринарной медицины (ГСВМ) ЛНР за пять лет добились снижения числа случаев бешенства у животных в 6,5 раз. Об этом сообщили в ведомстве.

"На протяжении пяти лет благодаря слаженной и скоординированной работе специалистов ветеринарной медицины Государственной службы ветеринарной медицины ЛНР и подведомственных ей учреждений было сохранено эпизоотическое благополучие территории Республики по заразным, в том числе особо опасным заболеваниям животных, таким как бруцеллез, бешенство, сибирская язва и туберкулез животных, африканская чума свиней, грипп птиц и тому подобное", - говорится в сообщении.

"При помощи грамотно организованной компании по информированию владельцев животных о необходимости ежегодной антирабической иммунопрофилактики, а также проведению ежегодных кампаний по пероральной вакцинации диких плотоядных, удалось достигнуть существенного снижения числа случаев заболевания бешенством животных с 26 случаев в 2015 году до четырех случаев в 2019 году", - сообщили в ГСВМ.

В ведомстве уточнили, что с начала 2020 года случаев бешенства животных на территории Республики зарегистрировано не было.

31 марта — Луганск