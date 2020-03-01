Специалисты ГСВМ за пять лет способствовали возбуждению более 360 дел об админнарушениях

Специалисты Государственной службы ветеринарной медицины (ГСВМ) ЛНР за пять лет способствовали возбуждению более 360 дел об административных правонарушениях. Об этом сообщили в ГСВМ.

В ведомстве отметили, что для обеспечения продовольственной безопасности специалистами ветеринарной медицины ежедневно проводится работа на границе ЛНР, агропродовольственных рынках, перерабатывающих предприятиях, а также в местах заготовки и хранения продукции животного происхождения.

"За пять лет деятельности службы количество подконтрольных объектов, подлежащих государственному ветеринарно-санитарному контролю (надзору), составило 357 предприятий различных форм собственности, в том числе 68 агропродовольственных рынков", – рассказали в ГСВМ.

"Благодаря профессионализму сотрудников службы за этот период было возбуждено и рассмотрено более 360 дел об административных правонарушениях, по результатам рассмотрения которых виновные лица понесли ответственность, предусмотренную Кодексом об административных правонарушениях ЛНР", – сообщили в Госветслужбе.

31 марта — Луганск