МВД ЛНР возобновило прием посылок в исправительные учреждения - "Почта ЛНР"

Министерство внутренних дел ЛНР возобновило прием посылок для лиц, находящихся в учреждениях управления исполнения наказаний (УИН), приостановленный в целях недопущения возможного распространения на территории Республики коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в государственном унитарном предприятии (ГУП) "Почта ЛНР".

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 638 тыс. человек, из них более 30 тыс. скончались. Случаи заболевания коронавирусом выявлены на Украине и в России, в ЛНР подтвержден один случай заражения коронавирусом.

"В связи с внесением изменений в распоряжение Министерства внутренних дел ЛНР от 30 марта 2020 года №34 "О внесении изменений в распоряжение МВД ЛНР от 25 марта 2020 №31", ГУП ЛНР "Почта ЛНР" возобновляет прием посылок (бандеролей) для осужденных и взятых под стражу лиц, находящихся в учреждениях УИН МВД ЛНР", - говорится в сообщении.

"Просим учесть данную информацию и воспользоваться услугами почтовой связи", - добавили на предприятии.

Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия при Правительстве ЛНР приняла ряд решений по предотвращению распространения коронавируса нового типа на территории Республики.

Глава ЛНР Леонид Пасечник заявлял, что власти ЛНР делают все необходимое, чтобы не допустить проникновения на территорию Республики коронавируса нового типа COVID-19.

С целью недопущения распространения на территории ЛНР вызываемой коронавирусом нового типа болезни COVID-19, а также во исполнение указа главы ЛНР "О введении режима повышенной готовности" и указа главы ЛНР "О некоторых вопросах, связанных с режимом повышенной готовности" приостановили личные приемы граждан госорганы и администрация главы ЛНР, председатель Народного Совета ЛНР, его заместители и депутаты. Также личный прием граждан приостановили большинство министерств ЛНР, администраций городов и районов Республики.

31 марта — Луганск