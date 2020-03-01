«Ощадбанк» продлит действие всех карт до 1 июля
Все карточки Ощадбанка, срок которых истекает во время карантина, будут активны до 1 июля 2020 года и не будут блокироваться банком.
Об этом сообщает пресс-служба банка, пишет «Реальная газета».
Клиенты могут оставаться дома и не спешить в отделения за новыми карточками.
С помощью таких карт можно осуществлять банковские операции дистанционно, оплачивать коммунальные услуги без комиссии, обменивать валюту онлайн или открывать депозиты.
В Ощадбанке порекомендовали оплачивать покупки картами и электронными кошельками. А молодежь попросили научить старшее поколение дистанционной работе с банкингом. Новости Украины - Сегодня, 16:28 47
Об этом сообщает пресс-служба банка, пишет «Реальная газета».
Клиенты могут оставаться дома и не спешить в отделения за новыми карточками.
С помощью таких карт можно осуществлять банковские операции дистанционно, оплачивать коммунальные услуги без комиссии, обменивать валюту онлайн или открывать депозиты.
В Ощадбанке порекомендовали оплачивать покупки картами и электронными кошельками. А молодежь попросили научить старшее поколение дистанционной работе с банкингом. Новости Украины - Сегодня, 16:28 47
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