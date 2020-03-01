Ворошиловград — Луганск на фотографиях XX столетия
Старый фотоальбом. Город Луганск — ретро фотографии. Таким был наш город.
1983 Гастроном Ворошиловградскийю. Эстакады ещё нет. В конце ул. Коцюбинского видно жилые дома.
Гастроном Ворошиловградский
Паводок 1985 года. «Тысячный послевоенный» паровоз еще на своем «старом» месте в пойме Лугани. Позже перенесли на другую сторону дамбы на теперешнее место.
Кондитерская фабрика
перекрёсток Советская/Оборонная
Новые жилые дома по улицам Фрунзе, 16 линии и Московской 1985
улица 13 линия сегодня им. В. Титова 1988
Сквер Дружбы Народов СССР
перекрёсток ул.Королева и 30 лет Победы 1989
1 корпус Маш Института.1985-1990
Советская 1970-1980
Ворошиловградшахтострой 1980-е
Рынок «Колос»
Возле Краеведческого Музея фото из архива О.Шапошникова
Фото из сообщества https://vk.com/luhansk_in_xx_century Культура - Сегодня, 16:24 51
1983 Гастроном Ворошиловградскийю. Эстакады ещё нет. В конце ул. Коцюбинского видно жилые дома.
Гастроном Ворошиловградский
Паводок 1985 года. «Тысячный послевоенный» паровоз еще на своем «старом» месте в пойме Лугани. Позже перенесли на другую сторону дамбы на теперешнее место.
Кондитерская фабрика
перекрёсток Советская/Оборонная
Новые жилые дома по улицам Фрунзе, 16 линии и Московской 1985
улица 13 линия сегодня им. В. Титова 1988
Сквер Дружбы Народов СССР
перекрёсток ул.Королева и 30 лет Победы 1989
1 корпус Маш Института.1985-1990
Советская 1970-1980
Ворошиловградшахтострой 1980-е
Рынок «Колос»
Возле Краеведческого Музея фото из архива О.Шапошникова
Фото из сообщества https://vk.com/luhansk_in_xx_century Культура - Сегодня, 16:24 51
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