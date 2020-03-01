Главврач больницы в Коммунарке заразился коронавирусом

У главного врача Московской городской клинической больницы №40 Дениса Проценко диагностировали COVID-19, сообщил телеканал "Россия 24".На прошлой неделе клинику в Коммунарке посещал Владимир Путин, он встречался с Проценко и общался с персоналом. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заверил, что все в порядке — президента регулярно тестируют на коронавирус.Новый коронавирус, вызывающий заболевание COVID-19, затронул уже почти 200 стран. По данным ВОЗ, всего зафиксировано более 690 тысяч случаев заражения, 33 тысяч человек умерли. Согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, заболевших и жертв больше.В России число больных достигло 2337 человек (1613 из них — в Москве), 121 пациент вылечился, 17 скончались.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.