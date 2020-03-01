Свердловская швейная фабрика начала выпуск защитных масок (ФОТО)
Публичное акционерное общество (ПАО) "Свердловская швейная фабрика" начало выпуск защитных масок для многоразового использования. Об этом сообщили в отделе внутренней политики администрации Свердловска и свердловского района.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 697 тыс. человек, из них более 33 тыс. скончались. Случаи заболевания COVID-19 выявлены на Украине и в России, в ЛНР подтвержден один случай заражения коронавирусом.
"С 27 марта ПАО "Свердловская швейная фабрика" приступило к выполнению республиканского заказа на пошив защитных масок. На сегодняшний день за смену фабрика выпускает 900 готовых защитных масок, однако в ближайшее время в планах увеличить количество выпускаемой продукции до одной тысячи штук в день. Готовая продукция передается в сеть аптек государственного унитарного предприятия (ГУП) ЛНР "Лугмедфарм" для продажи", - сообщили в администрации.
Директор фабрики Наталья Струкова рассказала, что производство каждой маски проходит по установленному технологическому процессу.
"Маска у нас многоразового использования. Она шьется из ткани бязь – стопроцентного хлопка. Ее можно стирать и утюжить. В такой маске можно находиться до четырех часов в день. Каждая швея изготавливает маску от начала и до конца, особое внимание уделяется завязкам, которые дополнительно обрабатываются оверлоком для лучшей носки и более длительного использования. Маски делают быстро и качественно, понимая важность изготавливаемой вещи", - отметила Струкова.
Она рассказала, что коллектив предприятия старается максимально оперативно выполнять госзаказ, "чтобы помочь гражданам Республики защитить себя и близких людей от нового вида вируса".
Напомним, ранее производство защитных масок наладило общества с ограниченной ответственностью (ООО) "Алчевскспецодежда".
Ранее министр здравоохранения Республики Наталия Пащенко заявляла, что Министерство здравоохранения ЛНР прилагает все усилия для обеспечения потребности населения в защитных масках.
Ранее ЧСПК приняла ряд решений по предотвращению распространения коронавируса нового типа на территории Республики, в том числе - о закрытии предприятий общественного питания, ряда заведений и учреждений, переходе учреждений образования ЛНР с 30 марта на дистанционное обучение, отмене льгот на проезд в транспорте общего пользования. Также ЧСПК приняла решение о временной приостановке с 31 марта работы объектов розничной торговли непродовольственной группой товаров.
Глава ЛНР Леонид Пасечник заявлял, что власти ЛНР делают все необходимое, чтобы не допустить проникновения на территорию Республики коронавируса нового типа.
С целью недопущения распространения на территории ЛНР вызываемой коронавирусом нового типа болезни COVID-19, а также во исполнение указа главы ЛНР "О введении режима повышенной готовности" и указа главы ЛНР "О некоторых вопросах, связанных с режимом повышенной готовности" приостановили личные приемы граждан госорганы и администрация главы ЛНР, председатель Народного Совета ЛНР, его заместители и депутаты. Также личный прием граждан приостановили большинство министерств ЛНР, администраций городов и районов Республики.
31 марта — Луганск
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