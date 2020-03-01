Свердловская швейная фабрика начала выпуск защитных масок (ФОТО)

Публичное акционерное общество (ПАО) "Свердловская швейная фабрика" начало выпуск защитных масок для многоразового использования. Об этом сообщили в отделе внутренней политики администрации Свердловска и свердловского района.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 697 тыс. человек, из них более 33 тыс. скончались. Случаи заболевания COVID-19 выявлены на Украине и в России, в ЛНР подтвержден один случай заражения коронавирусом."С 27 марта ПАО "Свердловская швейная фабрика" приступило к выполнению республиканского заказа на пошив защитных масок. На сегодняшний день за смену фабрика выпускает 900 готовых защитных масок, однако в ближайшее время в планах увеличить количество выпускаемой продукции до одной тысячи штук в день. Готовая продукция передается в сеть аптек государственного унитарного предприятия (ГУП) ЛНР "Лугмедфарм" для продажи", - сообщили в администрации.Директор фабрики Наталья Струкова рассказала, что производство каждой маски проходит по установленному технологическому процессу."Маска у нас многоразового использования. Она шьется из ткани бязь – стопроцентного хлопка. Ее можно стирать и утюжить. В такой маске можно находиться до четырех часов в день. Каждая швея изготавливает маску от начала и до конца, особое внимание уделяется завязкам, которые дополнительно обрабатываются оверлоком для лучшей носки и более длительного использования. Маски делают быстро и качественно, понимая важность изготавливаемой вещи", - отметила Струкова.Она рассказала, что коллектив предприятия старается максимально оперативно выполнять госзаказ, "чтобы помочь гражданам Республики защитить себя и близких людей от нового вида вируса".Напомним, ранее производство защитных масок наладило общества с ограниченной ответственностью (ООО) "Алчевскспецодежда".Ранее министр здравоохранения Республики Наталия Пащенко заявляла, что Министерство здравоохранения ЛНР прилагает все усилия для обеспечения потребности населения в защитных масках.Ранее ЧСПК приняла ряд решений по предотвращению распространения коронавируса нового типа на территории Республики, в том числе - о закрытии предприятий общественного питания, ряда заведений и учреждений, переходе учреждений образования ЛНР с 30 марта на дистанционное обучение, отмене льгот на проезд в транспорте общего пользования. Также ЧСПК приняла решение о временной приостановке с 31 марта работы объектов розничной торговли непродовольственной группой товаров.Глава ЛНР Леонид Пасечник заявлял, что власти ЛНР делают все необходимое, чтобы не допустить проникновения на территорию Республики коронавируса нового типа.С целью недопущения распространения на территории ЛНР вызываемой коронавирусом нового типа болезни COVID-19, а также во исполнение указа главы ЛНР "О введении режима повышенной готовности" и указа главы ЛНР "О некоторых вопросах, связанных с режимом повышенной готовности" приостановили личные приемы граждан госорганы и администрация главы ЛНР, председатель Народного Совета ЛНР, его заместители и депутаты. Также личный прием граждан приостановили большинство министерств ЛНР, администраций городов и районов Республики.31 марта — Луганск