ЧСПК с 31 марта приостановила работу объектов торговли непродовольственными товарами

Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР приняла решение о временной приостановке с 31 марта работы объектов розничной торговли непродовольственной группой товаров. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Республики.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 697 тыс. человек, из них более 33 тыс. скончались. Случаи заболевания COVID-19 выявлены на Украине и в России, в ЛНР подтвержден один случай заражения коронавирусом.

Ранее ЧСПК приняла ряд решений по предотвращению распространения коронавируса нового типа на территории Республики, в том числе - о закрытии предприятий общественного питания, ряда заведений и учреждений, переходе учреждений образования ЛНР с 30 марта на дистанционное обучение, отмене льгот на проезд в транспорте общего пользования.

"С 31 марта 2020 года комиссией решено временно приостановить работу объектов розничной торговли непродовольственной группой товаров, в том числе на рынках Республики и торговых центрах, за исключением: аптек и аптечных пунктов, объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров, товаров для животных, ветеринарных препаратов, продажи товаров дистанционным способом, бытовой химии, средств личной гигиены, в том числе с условием доставки", - говорится в сообщении.

Кроме того, в пресс-службе уточнили, что решение о закрытии в рамках мероприятий по недопущению распространения коронавируса предприятий общественного питания "не распространяется на столовые, буфеты и кафе, осуществляющие организацию питания для работников предприятий".

Напомним, глава ЛНР Леонид Пасечник заявлял, что власти ЛНР делают все необходимое, чтобы не допустить проникновения на территорию Республики коронавируса нового типа.

С целью недопущения распространения на территории ЛНР вызываемой коронавирусом нового типа болезни COVID-19, а также во исполнение указа главы ЛНР "О введении режима повышенной готовности" и указа главы ЛНР "О некоторых вопросах, связанных с режимом повышенной готовности" приостановили личные приемы граждан госорганы и администрация главы ЛНР, председатель Народного Совета ЛНР, его заместители и депутаты. Также личный прием граждан приостановили большинство министерств ЛНР, администраций городов и районов Республики.

31 марта — Луганск