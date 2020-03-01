Проект "Волонтер" передал продуктовые и наборы для быта защитникам ЛНР из Луганска (ФОТО)

Фото: Марина Сулименко / ЛИЦПроект "Волонтер" общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" передал гуманитарную помощь ветеранам первичной организации "Союз ветеранов Афганистана Луганщины" Луганской городской организации ветеранов, защищавших Республику в 2014-2015 годах. Об этом из актового зала Республиканского исполкома ОД, где состоялась передача гумпомощи, передает корреспондент ЛИЦ.Продуктовые наборы и наборы бытовой химии вручила координатор проекта "Волонтер" ОД "Мир Луганщине" Антонина Машкова вместе с активистами проекта."Мы решили отметить защитников Луганской Народной Республики, которые защищали ее рубежи в сложный период 2014-2015 годов. В списке было сто человек из всех городов и районов, где в течение двух дней прошли такие небольшие встречи. Некоторые из них оказались в трудной жизненной ситуации, а некоторым мы просто решили оказать знак внимания, пообщаться с ними, так как важно обращать внимание на таких людей и не забывать их", - отметила Машкова."Сегодня у нас в Луганске завершающее мероприятие, помощь получили восемь человек – защитников Республики - ветеранов войны в Афганистане. Мы не должны забывать о тех, кто сейчас не находится на передовых позициях, но в 2014-м и 2015-м годах были на самом пике, отстаивали наши права и помнили о нас, защищая нашу Родину", - сообщила она.Председатель первичной организации "Союз ветеранов Афганистана Луганщины" Луганской городской организации ветеранов Сергей Шонин, который сам регулярно развозит оказавшимся в трудной ситуации однополчанам гуманитарную помощь, поблагодарил волонтеров за оказанное внимание."Вы знаете, самое главное и основное – это не то, что находится в пакете, а то, что наше руководство не забывает о ветеранах. Мы видим и чувствуем в это сложное время, что мы не одни, что о нас заботятся, и это придает силы, уверенности и спокойствия", - отметил он.Проект "Волонтер", наряду с другими проектами ОД "Мир Луганщине", был единогласно утвержден в ходе первого общереспубликанского съезда движения, который состоялся 21 февраля 2015 года в Луганске. Проект начал свою работу в феврале 2015 года. Его основные задачи – оказание адресной помощи социально незащищенным слоям населения, а также установление партнерских отношений между проектом, общественными организациями и деловыми объединениями.ОД "Мир Луганщине" – крупнейшее республиканское движение, в рядах которого уже насчитывается более 107 тыс. человек. Движение создано перед выборами Народного Совета ЛНР, которые состоялись 2 ноября 2014 года. На выборах представители "Мира Луганщине" получили серьезную поддержку избирателей, заняв первое место по количеству голосов – 69,42% от общего числа проголосовавших. Председателем движения на состоявшемся в Луганске 17 февраля 2018 года третьем общереспубликанском съезде "Мира Луганщине" единогласно был избран исполнявший в то время обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник. На выборах 11 ноября 2018 года движение "Мир Луганщине" заручилось поддержкой 74,12% избирателей, получив 37 мандатов в пятидесятиместном Народном Совете ЛНР.31 марта — Луганск