Шахтоуправление "Молодогвардейское" ввело в эксплуатации новую лаву – Госгорпромнадзор

Шахтоуправление "Молодогвардейское" структурного подразделения (СП) "Краснодонуголь" ЗАО "Внешторгсервис" ввело в эксплуатацию новую лаву, планируемая добыча из очистного забоя составит 650 тонн в сутки. Об этом ЛИЦ сообщили в Государственной службе горного надзора и промышленной безопасности (Госгорпромнадзор) ЛНР.

"В производственном подразделении "Шахтоуправление "Молодогвардейское" структурного подразделения (СП) "Краснодонуголь" филиала № 2 закрытого акционерного общества (ЗАО) "Внешторгсервис" 31 марта 2020 года комиссией, с участием начальника – главного государственного инспектора промышленной безопасности и охраны труда Государственной службы горного надзора и промышленной безопасности ЛНР Трофименко Александра Сергеевича, произведен ввод в эксплуатацию нового выемочного участка второй восточной лавы горизонта 617 метров", - говорится в сообщении.

"В ходе обследования выемочного участка комиссия приняла решение о возможности ведения работ по выемке угля и подписала акт приемки лавы в эксплуатацию", - отметили в Госгорпромнадзоре.

Лава оборудована механизированным комплексом 1 КД-90Т, выемочным комбайном КШ-1КГУ и скребковым конвейером СП-326. Длина линии очистного забоя составляет 250 метров. Планируемая добыча из очистного забоя составит 650 тонн в сутки.

Ранее заместитель министра топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР Сергей Чуприн сообщал, что угледобывающие предприятия Республики в 2019 году ввели в эксплуатацию пять новых лав.

31 марта — Луганск