"ЛЖД" приостановила железнодорожное сообщение с ДНР – Минтранс

Государственное унитарное предприятие "Луганская железная дорога" ("ЛЖД") приостановила железнодорожное сообщение с ДНР. Об этом сообщили в Министерстве инфраструктуры и транспорта ЛНР.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 697 тыс. человек, из них более 33 тыс. скончались. Случаи заболевания COVID-19 выявлены на Украине и в России, в ЛНР подтвержден один случай заражения коронавирусом.

"ГУП ЛНР "Луганская железная дорога" сообщает, что с 00.00 29 марта 2020 года в связи с технической необходимостью и до отмены отменено курсирование поездов", - говорится в сообщении.

В частности, приостановлено движение поездов:

- №603 сообщением "Ясиноватая – Луганск" (07.57-13.19);

- №604 сообщением "Луганск – Ясиноватая" (07.52-13.16);

- №6501 сообщением "Дебальцево – Мануиловка" (06.07-07.00);

- №6502 сообщением "Мануиловка – Дебальцево" (07.40-08.36);

- №6073 сообщением "Дебальцево – Фащевка" (05.40-06.28);

- №6074 сообщением "Фащевка – Дебальцево" (06.53-07.47);

- №6075 сообщением "Дебальцево – Фащевка" (17.16-18.10);

- №6076 сообщением "Фащевка – Дебальцево" (19.05-19.55).

Ранее Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) приняла ряд решений по предотвращению распространения коронавируса нового типа на территории Республики, а также приостановила работу ряда заведений и учреждений.

Глава ЛНР Леонид Пасечник заявлял, что власти ЛНР делают все необходимое, чтобы не допустить проникновения на территорию Республики коронавируса нового типа.

С целью недопущения распространения на территории ЛНР вызываемой коронавирусом нового типа болезни COVID-19, а также во исполнение указа главы ЛНР "О введении режима повышенной готовности" и указа главы ЛНР "О некоторых вопросах, связанных с режимом повышенной готовности" приостановили личные приемы граждан госорганы и администрация главы ЛНР, председатель Народного Совета ЛНР, его заместители и депутаты. Также личный прием граждан приостановили большинство министерств ЛНР, администраций городов и районов Республики.

31 марта — Луганск