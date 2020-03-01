В Луганской области орудуют «коронавирусные» мошенники: как от них уберечься



Об этом сообщает Depo.Донбасс со ссылкой на пресс-службу ГУ НП в Луганской области.

«После введения карантина на территории Украины активизировались воры, которые действуют по новой схеме. Они одевают медицинские маски и костюмы, ходят по квартирам и предлагают пройти тестирование на «covid-19» , — предупреждают в полиции.

Правоохранители настоятельно советуют не открывать дверь незнакомым и в случае появления подобных предложений — звонить на номер 102.

«Запомните! Представители органов здравоохранения не тестируют на «covid-19» на дому», — напоминают в ведомстве. Новости Региона - Сегодня, 17:36 70 На Луганщине процветает новый вид мошенничества, связанный с карантинными мероприятиями в стране.Об этом сообщает Depo.Донбасс со ссылкой на пресс-службу ГУ НП в Луганской области.«После введения карантина на территории Украины активизировались воры, которые действуют по новой схеме. Они одевают медицинские маски и костюмы, ходят по квартирам и предлагают пройти тестирование на «covid-19» , — предупреждают в полиции.Правоохранители настоятельно советуют не открывать дверь незнакомым и в случае появления подобных предложений — звонить на номер 102.«Запомните! Представители органов здравоохранения не тестируют на «covid-19» на дому», — напоминают в ведомстве. Новости Региона - Сегодня, 17:36 70

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