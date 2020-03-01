Прогноз погоды в Луганске на 1 апреля
В Луганске завтра, 1 апреля ночью и днем без осадков. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Температура воздуха: ночью -1 -6ºС, днем +3 +8ºС. Ветер северо-западный — 5-10 м/сек.
По данным сайта Sinoptik за последние 130 лет
максимальная температура в этот день была +23,9 ºС в 1947 году
минимальная
-7,8 ºС в 1987 году.
Народный календарь: В этот день почитается память мучеников Хрисанфа и Дарьи. В народе этот день называли «Дарья Грязные Проруби». В это время года приходится обходить грязь у проруби, искать проходы между проталинами. Наши предки об этом дне говорили: «На Дарью проруби мутятся». Если ночью звезд не видно, можно ждать теплой погоды; если день ветреный, то и весь год таким будет. В это время в небе появляются первые коршуны. Погода в Луганске - Сегодня, 18:12 79
Температура воздуха: ночью -1 -6ºС, днем +3 +8ºС. Ветер северо-западный — 5-10 м/сек.
По данным сайта Sinoptik за последние 130 лет
максимальная температура в этот день была +23,9 ºС в 1947 году
минимальная
-7,8 ºС в 1987 году.
Народный календарь: В этот день почитается память мучеников Хрисанфа и Дарьи. В народе этот день называли «Дарья Грязные Проруби». В это время года приходится обходить грязь у проруби, искать проходы между проталинами. Наши предки об этом дне говорили: «На Дарью проруби мутятся». Если ночью звезд не видно, можно ждать теплой погоды; если день ветреный, то и весь год таким будет. В это время в небе появляются первые коршуны. Погода в Луганске - Сегодня, 18:12 79
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